ЧМ-2018: в рамках подготовки к Чемпионату Москва получит 11 футбольных полей

К Чемпионату мира по футболу 2018 российская столица помимо новых профессиональных спортивных арен получит 11 футбольных полей. Но развитие спортивной инфраструктуры продолжится и после ЧМ-2018, об этом заявил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Для нас важно не просто хорошо подготовиться к проведению чемпионата мира, но и создать все условия для развития физкультуры и массового спорта в городе. Это подразумевает возведение необходимой спортивной инфраструктуры", — сказал М. Хуснуллин.

По его словам, в рамках подготовки к Чемпионату мира российская столица помимо новых профессиональных спортивных арен, получит 11 футбольных полей. "Хочу подчеркнуть, что создаются эти поля при детско-юношеских спортивных школах и уже сейчас они принимают маленьких горожан. При этом, часть из них можно использовать во время чемпионата в качестве тренировочных ", — заявил заместитель мэра.

Он напомнил, что в Москве на протяжении не одного года идет работа по формированию крупных спортивных кластеров. "В Москве складывается три центра в Тушино, в Крылатском и на базе комплекса "Лужники". Помимо этого, с развитием новых районов формируется и новые спортивные комплексы, например в Некрасовке, в поселке Северный, также продолжаются работы по созданию кластера на Воробьевых горах", — отметил М. Хуснуллин.

Напомним, что с августа 2014 открыт стадион "Спартак", который принимал игры Кубка конфедераций. И ФИФА, и спортсмены, и болельщики отметили высокое качество объекта, прекрасные условия, которые там созданы. А в июне прошлого года завершилась реконструкция главного объекта мундиаля — БСА "Лужники", которой дана высочайшая оценка мировыми экспертами.