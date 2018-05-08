Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

ЧМ-2018: в рамках подготовки к Чемпионату Москва получит 11 футбольных полей

Экономика » Недвижимость

К Чемпионату мира по футболу 2018 российская столица помимо новых профессиональных спортивных арен получит 11 футбольных полей. Но развитие спортивной инфраструктуры продолжится и после ЧМ-2018, об этом заявил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Для нас важно не просто хорошо подготовиться к проведению чемпионата мира, но и создать все условия для развития физкультуры и массового спорта в городе. Это подразумевает возведение необходимой спортивной инфраструктуры", — сказал М. Хуснуллин.

По его словам, в рамках подготовки к Чемпионату мира российская столица помимо новых профессиональных спортивных арен, получит 11 футбольных полей. "Хочу подчеркнуть, что создаются эти поля при детско-юношеских спортивных школах и уже сейчас они принимают маленьких горожан. При этом, часть из них можно использовать во время чемпионата в качестве тренировочных ", — заявил заместитель мэра.

Он напомнил, что в Москве на протяжении не одного года идет работа по формированию крупных спортивных кластеров. "В Москве складывается три центра в Тушино, в Крылатском и на базе комплекса "Лужники". Помимо этого, с развитием новых районов формируется и новые спортивные комплексы, например в Некрасовке, в поселке Северный, также продолжаются работы по созданию кластера на Воробьевых горах", — отметил М. Хуснуллин.

Напомним, что с августа 2014 открыт стадион "Спартак", который принимал игры Кубка конфедераций. И ФИФА, и спортсмены, и болельщики отметили высокое качество объекта, прекрасные условия, которые там созданы. А в июне прошлого года завершилась реконструкция главного объекта мундиаля — БСА "Лужники", которой дана высочайшая оценка мировыми экспертами.

 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook
Темы спорт арена Москва недвижимость строительство Чемпионат мира по футболу
Обсудить
Актуальная аналитика
Формула небес
Астролог: рожденные 08.05 решительны
Природа
Британцы будут жечь американские леса
Диалоги
Третья мировая без России не обойдется
Читательский топ
12 признаков надвигающейся войны Запада с Россией
Украина повесила у границы Крыма стыдные билборды
Названы признаки "засорения" печени токсинами
"Россия-24" запретила "Бесогон" Михалкова за крамолу
ВМФ России получит новейшие ракетные корабли
Новости Все >
Смеялись все: Медведев предложил Мутко должность вице-премьера
Академики РАН доказали: астронавты США были на Луне
Vaultoro внедряет Lightning Network для мгновенных платежей
Le Monde: сказать, что Макрон раздражает Кремль - это не сказать ничего
Три скоростные магистрали будут построены в Москве в 2020-2021 годах
Miner One майнит биткоин в стратосфере
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
12 признаков надвигающейся войны Запада с Россией

Для России и граждан многих других стран месяц май - память о Победе над фашизмом. До начала девяностых прошлого столетия было приложено много усилий для создания систем безопасности и предотвращения вооруженных конфликтов. Они не были совершенными, но баланс работал. Сегодня он стремительно разрушается.

12 признаков надвигающейся войны Запада с Россией
Украина повесила у границы Крыма стыдные билборды
Мир
Украина повесила у границы Крыма стыдные билборды
Здоровье
Названы признаки "засорения" печени токсинами
Общество
"Россия-24" запретила "Бесогон" Михалкова за крамолу
Мир
12 признаков надвигающейся войны Запада с Россией

Для России и граждан многих других стран месяц май - память о Победе над фашизмом. До начала девяностых прошлого столетия было приложено много усилий для создания систем безопасности и предотвращения вооруженных конфликтов. Они не были совершенными, но баланс работал. Сегодня он стремительно разрушается.

12 признаков надвигающейся войны Запада с Россией
Украина повесила у границы Крыма стыдные билборды
Мир
Украина повесила у границы Крыма стыдные билборды
Общество
Революции не будет: россияне ждут от Путина денег и перемен
Общество
"Россия-24" запретила "Бесогон" Михалкова за крамолу
Прибалтика
Литва обнаружила ностальгию по "советской империи" у Adidas

МИД Литвы был шокирован, обнаружив советскую символику на продукции немецкого концерна Adidas.

Литва обнаружила ностальгию по "советской империи" у Adidas
Бизнесмены на доверии. История братьев Клещевых
Парад мошенников
Бизнесмены на доверии. История братьев Клещевых
Мир
iFop: почему жители Европы считают Путина лидером мира
Мир
12 признаков надвигающейся войны Запада с Россией
Соломон Соловьев Астролог: рожденные 08.05 решительны Соломон Соловьев Любовь Степушова Шесть шагов к третьей мировой войне по Макрону Любовь Степушова Дарья Касьянова СНГ против Бургундии Дарья Касьянова
Комментарии
Путин подписал особый указ о новой судьбе России
Турция может выйти из НАТО в результате шантажа американских законодателей
Путину придется бороться с собой для спасения России
Чем России грозит резолюция ПАСЕ по Донбассу
"Профессор" Лебединский: россияне должны звать НАТО для свержения Путина
Умирающий Маккейн призвал к немедленной атаке России
Путин подписал особый указ о новой судьбе России
Порошенко потребовал отказаться от общих праздников с Россией
Путину придется бороться с собой для спасения России
Путин подписал особый указ о новой судьбе России
12 признаков надвигающейся войны Запада с Россией
Будет стоять: зачем Москву украсят бюстом Ельцина
Президент внес кандидатуру нового премьера - это Медведев
12 признаков надвигающейся войны Запада с Россией
12 признаков надвигающейся войны Запада с Россией
Без Дворковича и Рогозина: названы кандидаты в вице-премьеры
Трамп выдвинул ультиматум: Китай нужно сделать отсталой страной
12 признаков надвигающейся войны Запада с Россией
Путину придется бороться с собой для спасения России
12 признаков надвигающейся войны Запада с Россией
12 признаков надвигающейся войны Запада с Россией
Мир
Турция может выйти из НАТО в результате шантажа американских законодателей

Турция всерьез рассматривает вопрос о выходе из НАТО, поскольку их отношения с продолжают ухудшаться. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу предупредил об ответных действиях, если...

Турция может выйти из НАТО в результате шантажа американских законодателей
12 признаков надвигающейся войны Запада с Россией
Мир
12 признаков надвигающейся войны Запада с Россией
"Джавелины" поставлены Украине под "зеленку"
Украина
"Джавелины" поставлены Украине под "зеленку"
Вызов принят: Пекин военизирует Спратли
Южная Азия
Вызов принят: Пекин военизирует Спратли
Будет ли при Пашиняне война за Карабах?
Новости Армении
Будет ли при Пашиняне война за Карабах?
Пять причин, почему Запад умирает
Северная Америка
Пять причин, почему Запад умирает
Пол Крейг Робертс: "В чем смысл быть слугой США и противником России?"
США и Канада
Пол Крейг Робертс: "В чем смысл быть слугой США и противником России?"
Квант исключительности. Он неизлечим?
Мир
Квант исключительности. Он неизлечим?
Почему Трамп игнорирует Европу, но не Россию
Евросоюз
Почему Трамп игнорирует Европу, но не Россию
Армянская ягодка цветной революции
Новости Армении
Армянская ягодка цветной революции
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался