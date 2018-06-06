Продажи элитных квартир в Москве возросли на 25%﻿

В мае на рынке элитной недвижимости столицы состоялось 57 сделок, что на почти на четверть больше показателя аналогичного периода 2016 года, сообщает компания Kalinka Group.

Как отмечают аналитики, май 2017 года показал небывалую активность клиентов. Число реальных сделок тогда превысило показатели 2016 года на 20%. В 2018 году и без того внушительная цифра приросла еще на 4%.

По данным Kalinka Group, средняя стоимость проданного лота в мае составила порядка 72,3 млн рублей, снизившись на 5% по сравнению с маем 2017 г. Средняя площадь проданного лота составила 110,5 кв.м, что на 13% меньше, чем годом ранее.

Объем предложения на рынке при этом остался на уровне апреля 2018 года: в экспозиции находятся 2020 лотов в 58 объектах.

Аналитики отмечают, что длинные майские праздники для одних стали шансом отдохнуть, для других — возможностью определиться с выбором недвижимости.

По словам председателя совета директоров Kalinka Group Екатерины Румянцевой, привлекательные цены и высокая конкуренция девелоперских проектов продолжают стимулировать продажи элитной недвижимости. В результате число майских сделок оказалось сравнимым с ежемесячными продажами последних четырех месяцев.