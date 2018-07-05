ЧМ-2018: рекордное число кафе и ресторанов в Петербурге

Во 2-м квартале 2018 года на основных торговых улицах Санкт-Петербурга открылось 50 новых кафе и ресторанов, что стало максимальным квартальным показателем для этого сегмента, сообщает компания JLL.

В результате доля заведений общепита в структуре открытий достигла рекордных 47%, превысив максимум предыдущего года (40%), отмечают аналитики.

В своем развитии кафе и рестораны вытесняли с центральных улиц других ритейлеров: 32% из открытых в апреле-июне предприятий общепита появились в объектах, которые ранее были заняты специализированными продуктовыми магазинами, fashion или сектором услуг.

По данным JLL, продолжается уход нересторанных арендаторов с улицы Рубинштейна и появление на ней новых заведений, например, "Дикмаn's deli" и "Варвара". Таким образом, этот торговый коридор продолжает укреплять позиции как главный ресторанный в городе: к началу июля доля заведений общепита здесь достигла 73%.

По словам руководителя направления стрит-ритейла компании JLL в Санкт-Петербурге Юлии Корчемной, 2-й квартал традиционно является активным периодом для рестораторов на рынке стрит-ритейла благодаря сезонному фактору, который в этом году был усилен проведением чемпионата мира.

"В ожидании высокого туристического потока многие заведения были готовы рассматривать и занимать помещения, не оборудованные под нужды общепита, хотя они зачастую требуют дополнительных инвестиций в согласование и устройство системы вентиляции, перепланировку, ремонт. В результате только ресторанный сегмент и магазины сувениров, также рассчитывающие на гостей чемпионата превзошли по числу открытий количество закрытий арендаторов за квартал", — подчеркнула Юлия Корчемная.