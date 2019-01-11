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Еврокомиссия: Россия увеличивает активы в евро, развивая многополярность мира

Экономика » Прогнозы и статистика

Представитель Еврокомиссии Александр Винтерштайн заявил о том, что увеличение доли евро в золотовалютных резервах властями России свидетельствует о развитии многополярности мира, в частности валютной сферы. Данная информация появилась на сайте информационного агенства ТАСС.

Еврокомиссия: Россия увеличивает активы в евро, развивая многополярность мира. 396996.jpeg

Исходя из наблюдений Еврокомиссии, сообщает Винтерштайн, не вдаваясь в детали действий всех центробанков, можно сделать вывод, что мир становится более многополярным и за счет увеличения России своих активов в евро. Х

В среду, 9 января, Банк России сделал заявление о том, что объем активов ЦБ в иностранных валютах и золотых слитках увеличился на 40 с половиной миллиардов долларов, достигнув суммы в 458,1 миллиардов долларов. Данные изменения произошли в период с июля 2017 по июнь 2018 года. В отечете Банка России было указано, что наросла доля активов в юанях (с 0,1% до 14,7%), а активы в евро увеличились с 25,1% до 32%.

Ранее Правда.Ру сообщала о том, что несмотря на рекордную скупку золота Центробанком, 80 процентов в структуре золотовалютных резервов России — это доллары и евро. Не опасно ли держать наши запасы в активах стран, которые наложили на нас санкции?

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Темы евро Россия валюта экономика Еврокомиссия
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