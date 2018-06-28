Принятие законов по крипте могут перенести на осень

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что принятие законов о цифровых финансовых активах (криптовалютах) и привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ (краудфандинг) может быть перенесено на осень.

"Тема криптовалют далеко не простая — есть сложности, связанные с регулированием криптовалют, поэтому не исключаю возможность переноса принятия законов в этой области на осеннюю сессию", — сообщил депутат.

По его словам, технология блокчейна носит международный характер, поэтому существует опасения, что "по установлению регулирования биткоина работать там ничего не будет".

"Поэтому необходимо определить то, что мы реально можем отрегулировать и уже, исходя из этого, прописать нормы, во-первых, определяющие правила работы, во-вторых, защищающие инвесторов, которые участвуют в этом", — уточнил Аксаков.

Он подчеркнул, что у сообщества достигнуты соглашения по каким-то вопросам, в частности, договорились о том, что криптовалюта — это право.

Глава комитета по финрынку подчеркнул целесообразность принятия законов о цифровых финансовых активах и привлечении инвестиций с использованием инвестплатформ одновременно с законом о цифровых правах, то есть пакетом, как и в первом чтении, которое прошло 22 мая.

"Первый законопроект дает определение цифровых финансовых активов, относя к ним криптовалюту и токен, и законодательно закрепляет новый вид договора, заключаемого в электронной форме — смарт-контракт, исполнение обязательств по которому осуществляется с использованием цифровых финансовых технологий.

Второй законопроект регулирует отношения по привлечению инвестиций юрлицами или индивидуальными предпринимателями посредством инвестплатформ и определяет правовые основы деятельности операторов таких платформ, третий — вводит в гражданское законодательство понятия "цифровое право", под которое подпадает токен, и "цифровые деньги", — напомнил Аксаков.