Японские криптотрейдеры заработали свыше $900 тыс в 2017 году

Национальное налоговое агентство Японии сообщило, что 331 криптовалютный трейдер отчитались в налоговых декларациях о доходе за 2017 год на сумму более чем 100 млн иен (около $900 тыс).

"Большая часть доходов, о которых сообщают 331 человек, как полагают, была получена от криптовалютной торговли", - сказал представитель агентства.

Согласно японскому налоговому законодательству, прибыль, получаемая от использования цифровых валют, облагается подоходным налогом и классифицируется как "разные поступления".

В прошлом году количество налогоплательщиков, сообщивших о различных поступлениях на сумму более 100 млн иен из источников, отличных от государственных пенсий, выросло с 238 до 549. Более 60% из них сообщили о прибылях от транзакций с криптовалютами.

Как сообщал Bloomber в феврале, японские криптовалютные инвесторы будут платить от 15 до 55% от своей прибыли, объявленной в их ежегодных налоговых декларациях в этом году. Чем выше доход инвестора, тем выше ставка налога. Максимально высокая ставка налога применяется к тем, кто зарабатывает более 40 млн иен в год (около $365 тыс).

Что интересно, ставка налога, применяемая к доходам от операций с акциями и валютой, ниже и составляет 20%.

Как сообщали местные СМИ ранее, Японское национальное налоговое агентство создает базу данных о криптовалютных инвесторах для обеспечения соблюдения налогового законодательства, а также создает команды в Токио и Осаке для отслеживания электронных торгов.