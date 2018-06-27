Основатель блокчейн-проекта Back to Earth Клей Спейс загрузил в систему на базе искусственного интеллекта(ИИ) и машинного обучения 100 white paper различных ICO, с тем, чтобы система написала собственный документ. Ранее в системе не было никакой информации о криптовалютах и токенсейлах.
В итоге ИИ справился с задачей. White paper получился из таких частей: вступление, обозначение проблемы, сценарии применения токенов, их приобретение, использование средств, которые будут привлечены, и рассказ о команде.
Не обошлось и без комичных моментов. Например, ИИ решил, что вне зависимости от достижения хардкэпа команда проекта получит средства: "Кампания намерена привлечь $20 миллионов за 25 дней при минимальном ограничении в $40 триллионов. Если минимальная сумма не будет собрана до завершения ICO, все деньги будут возвращены команде", — написала система.
В своем White Paper искусственный интеллект рассказал и о распределении привлеченных средств: "80% средств пойдет на развитие платформы. 20% средств будет направлено на поддержку рынка. Последние 35% будут выплачиваться членам команды, в том числе для покрытия плана командировок. Сжигание токенов будет происходить, когда пользователь присоединяется к каналу Telegram и Slack и говорит о пожаре".
Смех может вызвать и часть с описанием эдвайзеров: "У нас большая команда, имеющая более 40 лет опыта в сфере блокчейна. Виталик Бутерин сыграл решающую роль для создания Ethereum Classic и консультирует наше ICO". "Не знаю, когда будет ICO, но я уверен, что оно окажется очень востребованным, особенно учитывая объем средств, которые они собираются привлечь. Некоторые части пришлось отредактировать вручную", — прокомментировал свой эксперимент Спейс.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
По его мнению, неопознанный летающий объект движется к Земле и станет причиной неминуемого конца света.
Людмила Улицкая считает, что Россия отстала от Европы на несколько веков, а нынешняя государственная политика обязательно превратит ее в страну варваров.
Пенсионная реформа родилась в головах чиновников от тугодумия. Никто об этом не говорит, но российские власти расписываются ею в собственном дефолте.
Европейские СМИ возвращаются к теме Крымского моста регулярно. Эта тема не сходит со страниц многих изданий, анализирующих ситуацию снова и снова.