Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Искусственный интеллект пишет white paper не хуже человека

Экономика » Криптовалюты

Основатель блокчейн-проекта Back to Earth Клей Спейс загрузил в систему на базе искусственного интеллекта(ИИ) и машинного обучения 100 white paper различных ICO, с тем, чтобы система написала собственный документ. Ранее в системе не было никакой информации о криптовалютах и токенсейлах.

В итоге ИИ справился с задачей. White paper получился из таких частей: вступление, обозначение проблемы, сценарии применения токенов, их приобретение, использование средств, которые будут привлечены, и рассказ о команде.

Не обошлось и без комичных моментов. Например, ИИ решил, что вне зависимости от достижения хардкэпа команда проекта получит средства: "Кампания намерена привлечь $20 миллионов за 25 дней при минимальном ограничении в $40 триллионов. Если минимальная сумма не будет собрана до завершения ICO, все деньги будут возвращены команде", — написала система.

В своем White Paper искусственный интеллект рассказал и о распределении привлеченных средств: "80% средств пойдет на развитие платформы. 20% средств будет направлено на поддержку рынка. Последние 35% будут выплачиваться членам команды, в том числе для покрытия плана командировок. Сжигание токенов будет происходить, когда пользователь присоединяется к каналу Telegram и Slack и говорит о пожаре".

Смех может вызвать и часть с описанием эдвайзеров: "У нас большая команда, имеющая более 40 лет опыта в сфере блокчейна. Виталик Бутерин сыграл решающую роль для создания Ethereum Classic и консультирует наше ICO". "Не знаю, когда будет ICO, но я уверен, что оно окажется очень востребованным, особенно учитывая объем средств, которые они собираются привлечь. Некоторые части пришлось отредактировать вручную", — прокомментировал свой эксперимент Спейс.

Многократное кипячение воды может привести к раку Многократное кипячение воды может привести к раку

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы криптовалюты новости криптовалют
Обсудить
Актуальная аналитика
Точка зрения
России указали на место "агрессора" в Молдавии. Ну и что?
Вся правда о недвижимости
Всем ли URBAN?
Диалоги
Людям нужны живые инфоповоды – Юлия Зинкевич
Читательский топ
Сибирский исследователь нашел НЛО-убийцу Земли
Предсказания о Третьей мировой войне, которые вы не знали
Назван месяц, в котором чаще всего рождаются гении
Морпехи США потеряли первый F-35
Шойгу передал огневой привет американским разведчикам у Крыма
Новости Все >
Многократное кипячение воды может привести к раку
Вашингтон: Россия и Китай раскалывают Запад
Госдеп назвал отказ Турции от покупки С-400 одной из самых главных задач
Дания отказалась самостоятельно решить, что делать с "Северным потоком - 2"
Шейнин матом объяснил мат в эфире Первого канала
Звезда "Игры престолов" оставила бывшего мужа без денег и дома
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Наука и техника
Сибирский исследователь нашел НЛО-убийцу Земли

По его мнению, неопознанный летающий объект движется к Земле и станет причиной неминуемого конца света.

Сибирский исследователь нашел НЛО-убийцу Земли
Предсказания о Третьей мировой войне, которые вы не знали
Мир
Предсказания о Третьей мировой войне, которые вы не знали
Интересные Новости
Назван месяц, в котором чаще всего рождаются гении
Наука и техника
Морпехи США потеряли первый F-35
Общество
Писательница Улицкая объявила Россию отсталой провинцией

Людмила Улицкая считает, что Россия отстала от Европы на несколько веков, а нынешняя государственная политика обязательно превратит ее в страну варваров.

Писательница Улицкая объявила Россию отсталой провинцией
Россиянам предложили платить за свою безработицу перед пенсией
Общество
Россиянам предложили платить за свою безработицу перед пенсией
Общество
Минздрав придумал позорное объяснение пенсионной реформы
Украина
Президент Украины превратился в "открывашку"?
Власть
Почему пенсионная реформа - это дефолт власти перед обществом

Пенсионная реформа родилась в головах чиновников от тугодумия. Никто об этом не говорит, но российские власти расписываются ею в собственном дефолте.

Почему пенсионная реформа - это дефолт власти перед обществом
Анатолий Вассерман: правительство надо поставить на контроль
Политика
Анатолий Вассерман: правительство надо поставить на контроль
Наука и техника
Американские СМИ: российский истребитель Су-34 лучший в мире
Общество
Писательница Улицкая объявила Россию отсталой провинцией
Любовь Степушова Молдавия победила Приднестровье. Что дальше? Любовь Степушова Игорь Буккер Динозавры вымерли незацелованными Игорь Буккер Дарья Касьянова Как спастись от ЧМ-2018  Дарья Касьянова
Комментарии
Почему пенсионная реформа - это дефолт власти перед обществом
Многократное кипячение воды может привести к раку
Шойгу рассказал, что будет в случае нападения на Крым
Шойгу рассказал, что будет в случае нападения на Крым
Шойгу рассказал, что будет в случае нападения на Крым
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
Янукович назвал настоящую причину побега в Россию
Россия готовится "забрать себе" еще один полуостров
Умри, но выполни: Путин написал приказы по итогам "прямой линии"
Ученые предупредили об опасности уставших врачей
Провинциалы обвиняют Москву и ЧМ-2018 в ураганах и грозах
Россиянам предложили платить за свою безработицу перед пенсией
Россиянам предложили платить за свою безработицу перед пенсией
ИноСМИ и болельщики: "Нам врали о нищей и злой России"
Писательница Улицкая объявила Россию отсталой провинцией
Россиян заставят принудительно страховать жилье
Писательница Улицкая объявила Россию отсталой провинцией
Сибирский исследователь нашел НЛО-убийцу Земли
Дания отказалась самостоятельно решить, что делать с "Северным потоком - 2"
В глобальном потеплении повинны США
Писательница Улицкая объявила Россию отсталой провинцией
Мир
Европейские СМИ: Путин "замостил" Крым навсегда

Европейские СМИ возвращаются к теме Крымского моста регулярно. Эта тема не сходит со страниц многих изданий, анализирующих ситуацию снова и снова.

Европейские СМИ: Путин "замостил" Крым навсегда
Трамп погряз в "вашингтонском болоте"
США и Канада
Трамп погряз в "вашингтонском болоте"
Предсказания о Третьей мировой войне, которые вы не знали
Мир
Предсказания о Третьей мировой войне, которые вы не знали
Тюрьма мира - в США назвали страну, в которой больше всего заключенных
США и Канада
Тюрьма мира - в США назвали страну, в которой больше всего заключенных
В Киеве признали необратимое обнищание Украины
Украина
В Киеве признали необратимое обнищание Украины
Эрдоган ослабит южный фланг НАТО
Ближний Восток
Эрдоган ослабит южный фланг НАТО
Президент Украины превратился в "открывашку"?
Украина
Президент Украины превратился в "открывашку"?
Победа Эрдогана превращает его в диктатора
Ближний Восток
Победа Эрдогана превращает его в диктатора
Почему Путин может в США и не может в Никарагуа?
Южная Америка
Почему Путин может в США и не может в Никарагуа?
Дональд Трамп - лакмусовая бумажка западных противоречий
США и Канада
Дональд Трамп - лакмусовая бумажка западных противоречий
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался