BBVA - первый банк, который дал кредит с использованием блокчейн

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) стал первым банком в мире, выдавшим кредит с использованием технологии блокчейн, сообщает FT 25 апреля.

Испанский многонациональный банк сообщил , что провел весь процесс кредита, от переговоров условий для подписания, на взаимно распределенной главной книге, что позволило одновременно информировать как банк, так и заемщика о прогресса кредита.

Сообщается, что блокчейн сократил время переговоров на кредит в размере 75 миллионов евро с "дней до часов". BBVA назвал этот процесс "значительным успехом в использовании технологии распределенного бухгалтерского учета".

Генеральный директор BBVA Карлос Торрес Вила сказал, что у банка было "еще несколько транзакций в ближайшем потоке", и что банк также начнет пилотную программу с испанской телекоммуникационной корпорацией Indra. Индра позиционирует себя "в авангарде" для приложений блокчейн.

Блокчейн имеет сильную привлекательность в сфере корпоративных и синдикатных кредитов, поскольку корпоративное и синдицированное кредитование более сложное, чем потребительское кредитование; записи должны быть доступны более широкому кругу лиц.

Торрес Вила сказал: "Блокчейн может дать очевидные преимущества для всех сторон на рынке корпоративных кредитов с точки зрения эффективности, прозрачности, безопасности... Это еще один яркий пример того, как прорывные технологии могут использоваться для повышения ценности финансовых услуг, что является центральным для нашей стратегии".

Экспериментальный проект BBVA будет использовать конфиденциальный блокчейн для переговоров и завершения процесса кредитования, после чего он будет зарегистрирован и завершен на публичной площадке Blockchain Etheruem . BBVA также разрабатывает приложения блокчейн для международной торговли, международного кредитования и обмена валют.

BBVA с энтузиазмом принял новые технологии и бизнес-модели. Он также инвестировал в несколько новых предприятий, в том числе solarisBank, которые, как сообщил сегодня Cointelegraph , работали над созданием первой криптографической торговой площадки в банке VPE в Германии.