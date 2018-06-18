BIS: криптовалюта может перестать функционировать

Банк международных расчетов (BIS) опубликовал на своем сайте материал в рамках ежегодного экономического отчета, где затронул вопросы криптовалютной отрасли.

BIS - это международная финансовая организация, в функции которой входит содействие сотрудничеству между центральными банками и центр экономических и денежно-кредитных исследований со штаб-квартирой в Базеле.

Как отмечается в отчете, если выйти за рамки хайпа, сопровождающий криптовалюты, то "трудно определить конкретную экономическую проблему, которую они в настоящее время решают. Транзакции медленные и дорогостоящие, склонны к перегрузкам и не могут масштабироваться со спросом".

Криптовалюты слишком нестабильны, потребляют слишком много электроэнергии и подвергаются слишком большим манипуляциям и мошенничеству, чтобы стать средством обмена в мировой экономике.

Банк обеспокоен объемом потребляемой электроэнергии. Сама технология, лежащая в основе криптовалют, потребляет огромное количество энергии. Как отмечается в материале, майнеры потребляют столько же электроэнергии, как и Швейцария. Вычислительная мощность, необходимая для обработки транзакций криптовалют, в конечном итоге сокрушит все компьютеры, - отмечается в отчете.

Так, банк проанализировал, сколько мощности потребуется программному обеспечению биткоина для обработки электронных розничных транзакций, которые в настоящее время обрабатываются национальными платежными системами.

Исследователи пришли к выводу, что в конечном итоге, по мере разрастания распределенного реестра хранения данных, биткоин будет требовать больше ресурсов, чем все существующие смартфоны, компьютеры и сервера вместе взятые. "Связанные объемы коммуникации могут привести к остановке интернета", - говорится в докладе.

"Проще говоря, стремление к децентрализованному доверию быстро стало экологической катастрофой", - отмечают эксперты.

Однако, эксперты банка отмечают, что технология распределенного реестра может принести выгоды для глобальной финансовой системы. Например, программное обеспечение может сделать отправку трансграничных платежей более эффективными.

Сфера торговли, экспорта и импорта, которая по-прежнему опирается на факсимильные сообщения и аккредитивы, действительно нуждается в оптимизации и инновациях, предлагаемых блокчейн-разработчиками.

Тем не менее, "доверие может испариться в любое время из-за хрупкости децентрализованного консенсуса, посредством которого регистрируются транзакции. Это не только ставит под вопрос достоверность отдельных платежей, но также означает, что криптовалюта может просто перестать функционировать, что приведет к полной потере стоимости", - сделали вывод эксперты.