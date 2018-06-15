Coinbase открыла индексный фонд для американских инвесторов

Coinbase открыла свой индексный фонд для аккредитованных американских инвесторов, предоставив им доступ ко всем криптовалютам, торгуемым на ее бирже GDAX.

Это первый шаг перед "запуском большего количества фондов, которые будут доступны всем инвесторам и охватят более широкий спектр цифровых активов".

Coinbase объявила, что Coinbase Index Fund теперь открыт для инвестиций. В марте компания впервые заявила о планах по созданию криптовалютного индексного фонда.

"Мы увидели огромный интерес со стороны инвесторов, когда анонсировали фонд весной этого года", — пишет Рубен Браманатхан (Reuben Bramanathan), руководитель отдела управления активами Coinbase Asset Management.

Он уточнил: "Coinbase Index Fund предоставляет инвесторам доступ ко всем активам, перечисленным на нашей бирже, взвешенным по рыночной капитализации… На этом этапе Coinbase Index Fund открыт только для аккредитованных инвесторов из США.

Мы работаем над созданием дополнительных инструментов, которые будут доступны для всех инвесторов и охватят более широкий спектр цифровых активов". На официальном сайте компании отмечается, что "наше видение заключается в том, чтобы сделать инвестирование в цифровые активы доступным для всех".

Кроме того, компания подчеркнула, что "начинает работу, необходимую для предоставления доступа к индексным фондам всем американским инвесторам", а не только аккредитованным. В фирме также отметили, что "в будущем надеются предложить инвестирование в индексы клиентам не только в США, но и по всему миру".