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Источник Правда.Ру

Жители Югры осуждены за мошенничество с криптовалютой

Экономика » Криптовалюты

Как сообщает Управление МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, в полицию обратился 34-х летний житель Нижнего Новгорода с заявлением о мошенничестве.

Жители Югры осуждены за мошенничество с криптовалютой. 385819.jpeg

Он сообщил, что лишился имущества на одном из тематических форумов: он передал неизвестным лицам, принадлежащий ему BTC-e код на $10 000, для обмена на реальные деньги. 

Расследование показало, что к совершению данного преступления причастны жители г. Нягани из Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.В результате было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество", в отношении двух 25-летних жителей Нягани, временно проживающих в г. Сургуте.

Как отмечается в пресс-релизе, злоумышленники незаконно использовали базу данных одного из форумов в сети интернет. Воспользовавшись учетными данными пользователей из базы, злоумышленники создали тему по обмену BTC-e кодов на российские рубли. От имени различных пользователей, чьи данные они получили, молодые люди оставляли положительные отзывы к созданной теме.

Таким образом, они обманули и злоупотребили доверием жителя Нижнего Новгорода, который в личном сообщении передал злоумышленника BTC-e коды, рыночная стоимость которых на тот момент составляла 821 100 рублей.

Обвиняемые зачислили полученный код на счет своей учетной записи и в дальнейшем распорядились им по своему усмотрению. Своими действиями обвиняемые причинили мужчине значительный материальный ущерб.

В настоящее время осужденные отбывают наказание, назначенное Сургутским городским судом, в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы условно. 

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