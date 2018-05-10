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Источник Правда.Ру

Xapo "охраняет" $10 млрд в биткоинах в военном бункере

Экономика » Криптовалюты

Почти 7% всех добытых в мире биткоинов на сумму около $10 млрд может храниться в хранилищах провайдера Xapo. При этом размер депозитов проекта превышает суммы, которые находятся на счетах примерно 5 670 банков в США (98%).

Xapo "охраняет" млрд в биткоинах в военном бункере. 386782.jpeg

Как пишет Bloomberg, аргентинский предприниматель Венсес Касарес (Wences Casares) провел последние несколько лет, убеждая миллионеров и миллиардеров из Силиконовой долины, что биткоин - глобальная валюта будущего, что им нужно его покупать, а он - человек, которые поможет защитить их инвестиции.

Его стартап Xapo построил сеть подземных хранилищ на пяти континентах, в том числе один в выведенном из эксплуатации швейцарском военном бункере.

Швейцарская дочерняя компания контролируется саморегулируемой Ассоциацией стандартов финансовых услуг, которая проверяет членов, чтобы они соблюдали правила борьбы с отмыванием денег.

Xapo обслуживает клиентов из США через корпорацию, зарегистрированную в Службе по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США, и лицензируется в нескольких штатах.

"Каждый, кто не держит ключи сам, хранит их в Xapo. Вы не заставите меня перевести мой депозит в банк даже за деньги", - уверяет глава британской платформы CoinShares Райан Рэдлофф, переведший на хранение в Xapo почти $500 млн. в криптовалюте.

Первым правилом владения биткоином является безопасное хранение вашего закрытого ключа - кода, который предоставляет доступ к монетам. Если хакеры получат его, то они могут мгновенно вывести все с кошелька. Особенно опасно хранение кода на устройстве, подключенном к интернету.

Наиболее популярной альтернативой является так называемое холодное хранение, когда ключ хранится на автономном устройстве, таком как флэш-накопитель. Но риски остаются: хакеры устанавливают ловушки на компьютерах для доступа к устройствам холодного хранения в тот момент, когда они подключены к сети.

Традиционные преступники прибегают к физическому вторжению и похищению людей.

Решение проекта Xapo заключается в том, чтобы обеспечить максимальную безопасность при хранении ключей. Так, в Xapo извлечение биткоинов из хранилища занимает около двух дней.

Компания проверяет личность клиента и проверяет подлинность запроса перед тем, как вручную подписывать транзакции с закрытыми ключами из нескольких мест хранилища. Для любых разрешенных транзакций требуется утверждение из трех отдельных хранилищ.

В целях повышенной безопасности сканеры отпечатков пальцев хранилища снабжены пульсовым считывателем для предотвращения использования ампутированных рук.

Компания также предлагает клиентам торговую площадку для покупки и продажи биткоина и создала первую дебетовую карту.

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