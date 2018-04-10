ЦБ: с начала года в мире похищено около $1,36 млрд в криптовалюте

Ущерб от краж, связанных с криптовалютами, будь то непосредственно хищение или мошеннические ICO, на мировом рынке с начала 2018 года составил $1,36 млрд, цитирует ТАСС слова главы департамента финансовых технологий Банка России Алисы Мельниковой с Московского биржевого форума.

"С начала 2018 года в мире совершено 22 крупные мошеннические схемы с использованием цифровых финансовых активов, криптовалют. Похищено около $1,36 млрд в криптовалюте, или $23 млн в день. В январе только с биржи CoinCheck выведено более $420 млн", - отметила Мельникова, ссылаясь на имеющуюся в распоряжении ЦБ статистику.

По словам главы Мосбиржи Александра Афанасьева, регуляторные "песочницы", в том числе та, которую создает ЦБ для тестирования и выработки регулирования новых финансовых технологий, можно сравнить с "бассейном без воды": в них совершаются не рыночные сделки, в то время как рынок уже явно демонстрирует заинтересованность во внедрении в практику некоторых из технологий, к примеру, криптовалют.

"Я категорически против того, чтобы называть "песочницы" без криптовалют бассейном без воды. Это скорее бочка меда без ложки дегтя", - отметила в ответ Мельникова.