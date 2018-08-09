Облачная платформа Microsoft Azure представила алгоритм проверки подлинности (PoA) в своем основанном на Ethereum (ETH) блокчейн-продукте, согласно сообщению в блоге 7 августа.
Новый сетевой алгоритм Ethereum, как сообщается, позволяет "более эффективный" способ создания децентрализованных приложений (DApps) для частных или консорциумных сетей, где "все участники консенсуса известны и авторитетны".
В отличие от доказательства работы (PoW), существующий протокол Azure, алгоритм PoA основан на принципе одобренных идентификаторов или валидаторов на блокчейн и не требует конкуренции при завершении транзакций.
Новый продукт Ethereum на Azure оснащен рядом функций, обеспечивающих его правильное функционирование и безопасность, таких как система лизингового лизинга, поддержка веб-сборки Parity, Azure Monitor и управление DApp.
Система идентификации лизинга намеревается гарантировать, что, хотя каждый член обладает "избыточными консенсус-узлами", ни один из двух узлов не может иметь одну и ту же идентичность. Система обеспечивает защиту идентификатора даже в случае виртуальной машины (VM) или отключения, поэтому новые узлы "могут быстро разворачиваться и возобновлять идентификаторы предыдущих узлов".
Поддержка веб-сборки Parity направлена на упрощение процесса создания смарт-контрактов, позволяя клиентам писать их тех языках, которые им более знакомы, чем существующие языки программирования Solidity на блокчейне ETH.
В блоге отмечается, что разработчики теперь смогут писать DApps на таких языках, как C, C ++ и Rust. Решение управления DApp намерено упростить делегирование голоса и валидатора в процессе участия в консорциуме. Включив эту функцию, разработчики предоставляют пользователям уровень абстракции, который позволяет программистам скрыть все, кроме соответствующих данных об объекте, чтобы уменьшить сложность и повысить эффективность.
Также гарантируется, что каждый член консорциума будет контролировать свои собственные ключи, что позволяет полностью защищать подписку на выбранном пользователем кошельке, пишут в блоге.
Microsoft в начале 2015 года объявил о запуске платформы облачных вычислений Azure, основанной на Ethereum. Основанная в 2010 году Azure предоставляет глобальную сеть центров обработки данных Microsoft для разработки, тестирования, развертывания и управления приложениями и службами.
Ранее в июне консорциум R3 blockchain объявил о том, что фирма вместе с 39 глобальными финансовыми компаниями успешно протестировала свое приложение для своего клиента (KYC), на котором работает 45 узлов на Microsoft Azure.
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