Bloomberg приводит данные основателя и главного исполнительного директора Чжао, который сообщил, что число пользователей платформы увеличилось с 2 млн в начале 2018 года до 10 млн. в настоящее время.
Криптобиржа уже зарегистрировала около $300 млн дохода в первой половине 2018 года и рассчитывает аккумулировать чистую прибыль в размере от $500 млн до $1 млрд за 2018 год.
Binance была основана в Китае, но была вынуждена после ужесточения и запрета властей криптодеятельности в стране "переехать". Криптобиржа переместила штаб-квартиру в Японию, и в начале этого года открыла офис на Тайване.
Но после ужесточения со стороны регулятора Японии, когда бирже было вынесено предупреждение о недопустимости работы без лицензии торговая платформа решила переехать на Мальту. Среднедневной оборот криптобиржи составляет около $1,5 млрд.
Напомним, что в начале июля парламент Мальты утвердил три законопроекта, направленных на регулирование криптовалют и блокчейна.
Таким образом Мальта стала первым государством, которое представило надежную правовую основу для цифровой индустрии.
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Дело в том, что в следующий вторник, 10 июля, он должен был обнародовать план помощи 8,7 миллионам французов, которые живут за чертой бедности. Однако на днях Франция обыграла Аргентину на Чемпионате мира по футболу, и планы президента поменялись.
Потому что для него российские футболисты – чужие, а футбол – лишь орудие в руках политики.
Это произошло на заседании нижней палаты правительства.
Самое яркое и очень позитивное событие — продолжающийся у нас долгожданный Чемпионат мира по футболу. Хотя, конечно, у каждого свои впечатления о спорте и вокруг него. Тем не менее, в целом все прекрасно и весело. Об этом и многом другом беседовали в передаче "Необычная неделя" главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова и политолог Леонид Крутаков.