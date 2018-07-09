Binance рассчитывает получить прибыль в этом году до $1 млрд

Bloomberg приводит данные основателя и главного исполнительного директора Чжао, который сообщил, что число пользователей платформы увеличилось с 2 млн в начале 2018 года до 10 млн. в настоящее время.

Криптобиржа уже зарегистрировала около $300 млн дохода в первой половине 2018 года и рассчитывает аккумулировать чистую прибыль в размере от $500 млн до $1 млрд за 2018 год.

Binance была основана в Китае, но была вынуждена после ужесточения и запрета властей криптодеятельности в стране "переехать". Криптобиржа переместила штаб-квартиру в Японию, и в начале этого года открыла офис на Тайване.

Но после ужесточения со стороны регулятора Японии, когда бирже было вынесено предупреждение о недопустимости работы без лицензии торговая платформа решила переехать на Мальту. Среднедневной оборот криптобиржи составляет около $1,5 млрд.

Напомним, что в начале июля парламент Мальты утвердил три законопроекта, направленных на регулирование криптовалют и блокчейна.

Таким образом Мальта стала первым государством, которое представило надежную правовую основу для цифровой индустрии.