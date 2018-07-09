WEX не продает площадку: новости за выходные

— Банк России опубликовал проект изменений в положение 383-П. Нововведения дадут возможность участникам торговых сделок использовать цифровые аккредитивы и смарт-контракты. Это может значительно ускорит проведение операций и снизит затраты банков, в среднем на 20%.

Технология цифровых аккредитивов на блокчейн-платформе "Мастерчейн" появится уже в этом году, но для массового применения станет доступной только в 2019 году. По оценкам Центробанка, появление цифрового аккредитива сократит средний срок проведения сделок почти вдвое, с 18 до 8 дней, что в свою очередь существенно сократит расходы и риски.

- Представители криптобиржи WEX заявили в официальном Твиттере биржи, что никаких переговоров по вопросам продажи торговой площадки сейчас не ведется, но они готовы рассмотреть инвестиционные предложения, которые будут направлены на дальнейшее развитие биржи, подразумевающее выкуп токенов, поддержку новых торговых пар и улучшение клиентского сервиса.

Эта публикация стала ответом на новости о том, что бывший ополченец ДНР Дмитрий Хавченко намерен приобрести русскоязычную криптовалютную биржу WEX примерно за $20 млн.

— Китайский блокчейн-стартап THEKEY объявил о партнерстве с китайским правительством для разработки блокчейн-приложений в области социального страхования. Генеральный директор компании Кэтрин Ли (Catherine Li) сообщила, что компания запускает исследовательский фонд размером $20 млн для поддержки разработки и применения блокчейна в сфере социального страхования.

— Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) опубликовала официальные нормативы для первичных предложений токенов (ICO). В правилах содержатся требования к порталам и организаторам ICO, а также указывается, кто может инвестировать в токены.

Для лучшего понимания регулирования Комиссия предоставила серию инфографиков. Новые правила вступают в силу 16 июля и попадают под действие закона Digital Asset Management Act BE 2561, регулирующего обращение криптовалют в стране.

— В среду глава резервного банка Зимбабве (RBZ) Джон Мангудья (John Mangudya) заявил, что Центральный банк страны, который совсем недавно запретил финансовым учреждениям работать с криптовалютными компаниями, теперь намерен изучить технологию блокчейна и возможность ее применения в государственном управлении.

— Парламент Мальты утвердил три законопроекта, обеспечивающих правовую определенность в криптовалютной отрасли. 4 июля законы были приняты в последнем чтении. По словам секретаря парламента по финансовым услугам и цифровой экономике и инновациям Сильвио Шембри (Silvio Schembri), страна стала первой юрисдикцией, предоставившей правовую определенность криптовалютной отрасли.

— Правящая партия Индии — Бхаратия Джаната (BJP), обвиняется членами бывшей правящей партии Индийского национального конгресса в причастности к мошенничеству с биткоинами в размере $736 миллионов в штате Гуджарат. ЛИдеры ИНК потребовали вмешательства Верховного суда в этот вопрос после того, как появилась информация о лидерах BJP, занимающихся незаконной криптовалютной деятельностью.

— 34-летний Бен Дело (Ben Delo), сооснователь криптовалютной биржи Bitmex, стал самым молодым британским миллиардером, добившимся успеха своими силами. Согласно The Sunday Times, в выпускном альбоме колледжа Бена Дело говорится, что по результатам голосования он был признан студентом, имеющим наибольшие шансы стать миллионером.