Криптовалюту на более миллиарда долларов украли в этом году

Cybersecurity Carbon Black объявила, что в первой половине 2018 года была украдена цифровая валюта стоимостью 1,1 млрд долларов.

Компания отмечает, что для крупномасштабных хищений криптовалют преступники используют возможности даркнета. Доступный с помощью специального софта "темный интернет" в основном не отслеживается и позволяет злоумышленникам оставаться анонимными.

Существует 12 тысяч торговых площадок, которые могут использовать хакеры и 34 000 предложений, связанных с хакерами, которыми можно воспользоваться.

Доступ в dark net можно получить только с помощью специального программного обеспечения позволяющего пользователям оставаться анонимными. Эксперт по безопасности Carbon Black Security Рик МакЭлрой заявил, что цена вредоносного софта начинается от $1 и составляет в среднем $224.

Такие программные решения часто имеют даже собственную службу поддержки. Объем рынка вредоносных программ — около $6,7 млн. Согласно исследованию, биржи были самой популярной целью для киберпреступников в этом году. Нападения на них составляют 27% от общего числа атак.

Самой частой целью мошенников являются биткоины — 10%, Ethereum — 11%, а Monero — 44%. Больше всего связанных с хищением криптовалют инцидентов зафиксировано в США (24), Китае (10) и Великобритании (8).

В докладе отмечается, что хищения криптовалют могут осуществляться организованными преступными картелями или преступными группировками. Однако часто это высококвалифицированные специалисты, который ищут источник дополнительного дохода, работая в одиночку.

По словам МакЭлроя, кибермошенничество "легко осуществить", на это способен любой, а не только пресловутые хакерские группы.

"Есть целые народы, которых учат программированию, и которые сидят без работы. Это может быть просто пара человек в Румынии, которым нужно оплачивать аренду жилья", — отметил эксперт.

В отличие от банковских и обычных финансовых операций, держатели криптовалют не имеют институциональной поддержки для защиты своих сбережений или покрытия своих потерь в случае мошенничества или хакерских атак.

"Обычно мы полагаемся на банки. В сети есть инструменты для защиты, но инвесторы должны знать, как ими пользоваться. Многие люди не знают, что в этой новой "золотой лихорадке" используются облачные кошельки, и не защищают свои деньги", — заявил эксперт по безопасности.

Напомним ранее глава международного конгломерата Virgin Group сэр Ричард Брэнсон сообщил, что злоумышленники все чаще эксплуатируют его имя при продвижении своих скам-проектов.

Вчера Cointelegraph сообщила, что группа безопасности GuardiCore обнаружила компанию по управлению вредоносными трафиком и криптовалютами. Кампания под названием "Операция Проули" заразила более 40 000 машин в различных отраслях, включая финансы, образование и правительство.