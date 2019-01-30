СМИ вспомнили о 40-летии дела "﻿Океана"

Сорок лет назад в СССР разгорелось знаменитое рыбное дело или дело "Океана". Тогда в Советской России впервые заговорили о национальной мафии, рассказывает poplawok.ru.
Дело началось неожиданно и необычно. Ветеран Великой отечественной войны купил в магазине обыкновенную банку кильки, которая стоила 32 копейки, и обнаружил в ней черную икру. Он вернулся в магазин, заявил, что его обманули и потребовал выдать ему банку с килькой.
По Москве мгновенно разнеслась молва, что в банках с килькой в томатном соусе продают черную икру. Кильку смели с прилавков, а слух о необычном происшествии дошел до правоохранительных органов.
Как выяснили следователи, работники рыбных магазинов и Министерства рыбного хозяйства расхищали народное добро на сотни тысяч рублей. Силовики нашли полторы тысячи виноватых, и по ним уже плакала тюрьма.
Однако дело так же неожиданно закрыли, как и начали. Кто-то на самом верху дал команду вглубь не копать, и даже Андропов не посмел перечить. Правда, замминистра рыбного хозяйства расстреляли, а двух самых наглых директоров рыбных магазинов на 12 лет лишили свободы.
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