Турецкий отель объявил россиянке войну за купальник

Турецкий отель потребовал от одной из постоялиц убрать из соцсетей фотографии в бикини с их геолокацией.

Фото: Анастасии Монстович, Instagram

Девушка отказалась убирать со снимков геолокацию, чем вызвала гнев отельеров и стала героиней местных СМИ.

Как пишет Ura.ru, жительница Санкт-Петербурга Анастасия Монстович рассказала о том, что ранее читала отзывы о гостинице Angel в городе Мармарис. По ее словам, "мне четко дали понять, что в отеле нет никаких ограничений и правил, кроме запрета на алкоголь. На общем пляже можно находиться в купальниках... Вечером со страницы гостиницы в "Инстаграм" пришла просьба удалить геолокацию, потому что это мусульманский отель и откровенными фото и видео я отпугиваю клиентов".

По сути, девушка сама приняла решение вынести информацию в публичное пространство. Одним из аргументов с ее стороны является то, что владельцы гостевого бизнеса "вводят всех в заблуждение".

Напомним, что в марте глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Турция готова разрешить гражданам России въезжать в страну по внутренним паспортам. По словам главы турецкого внешнеполитического ведомства, в аэропортах страны уже устанавливают устройства, которые позволят проверять внутренние паспорта.

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