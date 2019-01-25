Козак заявил, что вопрос о соцнормах энергопотребления закрыт

Правительство России не будет вводить дифференцированные тарифы на электричество, в зависимости от объема его потребления. Об этом 25 января сказал журналистам вице-премьер Дмитрий Козак.

Чиновник отметил, что из-за увеличения НДС в наступившем году финансовая нагрузка на граждан существенно выросла, а потому предпринимать шаги, которые могут привести к повышению ежемесячной платы за электроэнергию, правительство считает излишним.

При этом, вице-премьер анонсировал мероприятия, направленные на снижение расходов электросетевых компаний, например — борьбу с избыточным резервированием сетевых мощностей промышленными предприятиями. По оценке Козака, сейчас вследствие такого необоснованного резервирования потребители электроэнергии ежегодно переплачивают 100 миллиардов рублей.

План по введению дифференцированного тарифа правительство обнародовало минувшей осенью. "Правда.Ру" сообщала, что документ предусматривал введение социальной нормы по 300 кВт/ч. в месяц на каждое домохозяйство. За потребление сверх этой нормы предполагалось применение повышенного тарифа. Эту инициативу охотно поддержал глава "Роснано" Анатолий Чубайс.

Источник фото: government.ru

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