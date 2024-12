Верховный суд США станет решающим звеном в судьбе TikTok

0:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

Федеральный апелляционный суд США признал конституционным закон, который может привести к запрету TikTok на территории страны.

Фото: flikr.com by Solen Feyissa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Приложение TikTok

При этом суд отметил, что правительство не представило доказательств того, что Китай манипулирует контентом TikTok в США. Однако были выявлены случаи влияния Китая на контент платформы в других странах.

Закон, подписанный президентом Джо Байденом, обязывает компанию ByteDance, владельца TikTok, до 19 января 2025 года либо продать американский сегмент платформы, либо столкнуться с запретом приложения в США.

В TikTok опровергли обвинения в манипуляции контентом и заявили о намерении обратиться в Верховный суд США, чтобы отменить закон. Представители компании подчеркнули, что их алгоритмы размещены в облачных системах Oracle и не зависят от китайских серверов.

Уточнения

TikTok («ТикТок») — сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании «ByteDance».



Соединённые Шта́ты Аме́рики (англ. The United States of America, сокращённо — США (англ. USA, U.S.A.), или Соединённые Шта́ты (англ. The United States, US или U.S., в просторечии — Аме́рика)) — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.