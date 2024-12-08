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Верховный суд США станет решающим звеном в судьбе TikTok

0:56
Экономика

Федеральный апелляционный суд США признал конституционным закон, который может привести к запрету TikTok на территории страны.

Приложение TikTok
Фото: flikr.com by Solen Feyissa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Приложение TikTok

При этом суд отметил, что правительство не представило доказательств того, что Китай манипулирует контентом TikTok в США. Однако были выявлены случаи влияния Китая на контент платформы в других странах.

Закон, подписанный президентом Джо Байденом, обязывает компанию ByteDance, владельца TikTok, до 19 января 2025 года либо продать американский сегмент платформы, либо столкнуться с запретом приложения в США.

В TikTok опровергли обвинения в манипуляции контентом и заявили о намерении обратиться в Верховный суд США, чтобы отменить закон. Представители компании подчеркнули, что их алгоритмы размещены в облачных системах Oracle и не зависят от китайских серверов.

Уточнения

TikTok («ТикТок») — сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании «ByteDance».

Соединённые Шта́ты Аме́рики (англ. The United States of America, сокращённо — США (англ. USA, U.S.A.), или Соединённые Шта́ты (англ. The United States, US или U.S., в просторечии — Аме́рика)) — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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