Киев получит от США почти миллиард долларов военной помощи

0:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

США готовят новый пакет военной помощи для Украины на сумму $988 млн. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на внутренние документы американской администрации.

Фото: freepik.com by bearfotos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Деньги

В рамках этого пакета Киев получит военную технику и оборудование. Средства будут выделены через инициативу содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Это позволит американским властям заказывать вооружение напрямую у производителей, вместо использования запасов Пентагона.

На данный момент у США остаётся около $2,2 млрд в рамках программы USAI, которые могут быть направлены на поддержку Украины.

Уточнения

Соединённые Шта́ты Аме́рики (англ. The United States of America, сокращённо — США (англ. USA, U.S.A.), или Соединённые Шта́ты (англ. The United States, US или U.S., в просторечии — Аме́рика)) — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).



До́ллар Соединённых Штатов Америки (англ. United States dollar) — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.