Как после 65 лет выглядеть на 35? Секрет от королевы фитнес-бикини

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Особенно с возрастом силовые тренировки важны для поддержания мышц и прочности костей. Но могут ли они действительно изменить внешний вид вашего тела? Бобби Паркер Холл является доказательством того, что это возможно.

Фото: Freepik by jcomp Похудение

В свои 66 лет она говорит, что находится в лучшей форме за всю свою жизнь, и во многом это заслуга силовых тренировок. Сейчас она помогает другим женщинам в возрасте 50 лет и старше следовать по ее стопам в качестве сертифицированного персонального тренера и тренера по здоровью.

Холл впервые начала заниматься спортом, когда ей было 28 лет, после рождения второго ребенка. Первое изменение, которое сделала Холл, касалось ее рациона. Она начала обращать внимание на размеры порций.

Холл также начала заниматься аэробикой, следуя программе по фитнесу, которая транслировалась на местном телеканале. После года усердных регулярных занятий аэробикой она сама стала инструктором по аэробике.

Питание

Холл говорит, что главное изменение, которое она внесла в свой рацион, когда тренировалась, чтобы стать участницей соревнований по фитнес-бикини, заключалось в подсчете макронутриентов и потреблении большего количества белка.

Она отмечает, что увеличение потребления белка помогло ей преобразовать свое тело. В целом, люди в возрасте 50 лет и старше должны стремиться к потреблению 1,2-1,6 грамма белка на килограмм веса тела в день. Курица, говядина травяного откорма и яйца — все это источники белка. Также белком богаты бобы, орехи, семена, соя и рыба.

Тренировки

Что касается тренировок, Холл говорит, что она следовала шестинедельной программе силовых тренировок, чтобы подготовиться к своему конкурсу фитнес-бикини, и силовые тренировки по-прежнему являются основой ее тренировочной программы.

Она тренируется по 45 минут, четыре-пять дней в неделю. Два дня в неделю Холл фокусируется на нижней части тела, а два других дня в неделю — на верхней. Обычно Холл не встретишь на кардиотренажерах в спортзале, но она стремится проходить не менее 10 000 шагов в день.

Уточнения

Аэро́бика (через англ. aerobics, от греч. aer — «воздух» и βίος — «жизнь») — гимнастика, состоящая из аэробных упражнений под ритмичную музыку, которая помогает следить за ритмом выполнения упражнений.

