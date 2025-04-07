Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
На Западе раскрыли планы Берлина против Москвы: почему немцы хотят переписать прошлое
Неожиданный вред от семейной жизни нашли учёные: брак или здоровье?
Не тратьтесь на химию: как зубная паста спасает утюг от нагара
Торговая конфронтация США и Китая: что стоит за новой фазой конфликта
Уникальные свойства Солнца: вот почему оно отличается от других желтых карликов
Эти хитрости помогут сделать пасхальные куличи полезнее: 4 способа снизить калорийность
Омега, магний, витамин D — волшебство или модный самообман
Рубленые, а не перекрученные: котлеты, которые удивят сочностью
Успейте сделать: самые стильные тренды педикюра, о которых вы не знали

Как после 65 лет выглядеть на 35? Секрет от королевы фитнес-бикини

2:26
Спорт

Особенно с возрастом силовые тренировки важны для поддержания мышц и прочности костей. Но могут ли они действительно изменить внешний вид вашего тела? Бобби Паркер Холл является доказательством того, что это возможно.

Похудение
Фото: Freepik by jcomp
Похудение

В свои 66 лет она говорит, что находится в лучшей форме за всю свою жизнь, и во многом это заслуга силовых тренировок. Сейчас она помогает другим женщинам в возрасте 50 лет и старше следовать по ее стопам в качестве сертифицированного персонального тренера и тренера по здоровью.

Холл впервые начала заниматься спортом, когда ей было 28 лет, после рождения второго ребенка. Первое изменение, которое сделала Холл, касалось ее рациона. Она начала обращать внимание на размеры порций.

Холл также начала заниматься аэробикой, следуя программе по фитнесу, которая транслировалась на местном телеканале. После года усердных регулярных занятий аэробикой она сама стала инструктором по аэробике.

Питание

Холл говорит, что главное изменение, которое она внесла в свой рацион, когда тренировалась, чтобы стать участницей соревнований по фитнес-бикини, заключалось в подсчете макронутриентов и потреблении большего количества белка.

Она отмечает, что увеличение потребления белка помогло ей преобразовать свое тело. В целом, люди в возрасте 50 лет и старше должны стремиться к потреблению 1,2-1,6 грамма белка на килограмм веса тела в день. Курица, говядина травяного откорма и яйца — все это источники белка. Также белком богаты бобы, орехи, семена, соя и рыба.

Тренировки

Что касается тренировок, Холл говорит, что она следовала шестинедельной программе силовых тренировок, чтобы подготовиться к своему конкурсу фитнес-бикини, и силовые тренировки по-прежнему являются основой ее тренировочной программы.

Она тренируется по 45 минут, четыре-пять дней в неделю. Два дня в неделю Холл фокусируется на нижней части тела, а два других дня в неделю — на верхней. Обычно Холл не встретишь на кардиотренажерах в спортзале, но она стремится проходить не менее 10 000 шагов в день.

Уточнения

Аэро́бика (через англ. aerobics, от греч. aer — «воздух» и βίος — «жизнь») — гимнастика, состоящая из аэробных упражнений под ритмичную музыку, которая помогает следить за ритмом выполнения упражнений.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Ходят по 400 тысяч и не ломаются — вот какие движки выбирают бывалые
Авто
Ходят по 400 тысяч и не ломаются — вот какие движки выбирают бывалые Аудио 
Заморозки не страшны: простые способы спасти растения
Садоводство, цветоводство
Заморозки не страшны: простые способы спасти растения Аудио 
Популярное
Не умиляться, а эвакуироваться: кого летом на даче лучше не трогать вообще

Ёж в огороде — звучит мило, но ветеринары настойчиво советуют: не трогайте и гните подальше. Рассказываем, чем он может быть опасен.

Не умиляться, а эвакуироваться: кого летом на даче лучше не трогать вообще
Как похудеть на 10 кг и больше: вот что нужно включить в рацион
Как похудеть на 10 кг и больше: вот что нужно включить в рацион
Финляндия говорит по-русски: новые цифры заставляют задуматься
Цветок, который не только живёт, но и спасает: держите его в спальне
Калибры против Patriot: что скрывает новая стратегия Зеленского в переговорах Дмитрий Плотников Революция алфавита: четыре цилиндра поставили под сомнение историю письменности Игорь Буккер Олимпийская чемпионка Журова не исключает вручения хоккеисту Овечкину госнаграды РФ Любовь Степушова
Роза не любит одиночество: вот с кем ей особенно хорошо в одном цветнике
Забыт, но не заменён: как делали тесто в СССР — и почему это лучше, чем современные рецепты
Автомат выходит из строя на ровном месте — причина в привычке, которую повторяют тысячи водителей
Автомат выходит из строя на ровном месте — причина в привычке, которую повторяют тысячи водителей
Последние материалы
Заморозки и похолодания нарушили торговлю этой тёплой страны
Паспорт не выдали? Вот 5 распространенных причин, о которых вы не догадывались
Мужчина закрутил роман с надзирательницей тюрьмы и сбежал: разгорелся скандал
Гости ахнут от вашего торта: хитрость, которую скрывали от нас всё детство
Самый высотный автомобильный мост закончили строить
Начни весну с йоги! Вот как эта практика преобразит тело и жизнь
Белка дома — мило или безумно? Что нужно знать до покупки
Спасение от сальных корней: способ, который работает с первого раза
Кот атакует диван? Не спешите в груминг — сначала прочитайте это
Искали мигрантов, а задержали насильника: этого преступника искали 13 лет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.