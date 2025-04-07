Когда москвичам ждать весну: тепло скоро вернётся в столицу

Когда москвичи смогут насладиться тёплой погодой, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он дал прогноз на ближайшие дни.
Он заявил, что теплая погода вернется а Москву во второй половине апреля, пишет "РИА Новости".
А в ближайшие дни жителей столицы ждет очередной снегопад, который продолжится до вторника. Он принесёт с собой много осадков — от половины до полной месячной нормы. Это приведёт к увеличению снежного покрова до 10-15 сантиметров. А вот ближе к 15-16 апреля воздух начнёт прогреваться до +10…+12 градусов Цельсия.
Москва́ (МФА: [mɐˈs̪kvä] ) — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит.
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