Когда москвичам ждать весну: тепло скоро вернётся в столицу

0:45 Your browser does not support the audio element. Россия Центр Москва

Когда москвичи смогут насладиться тёплой погодой, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он дал прогноз на ближайшие дни.

Фото: commons.wikimedia.org by Shuvaev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Москва, Чистые Пруды

Он заявил, что теплая погода вернется а Москву во второй половине апреля, пишет "РИА Новости".

А в ближайшие дни жителей столицы ждет очередной снегопад, который продолжится до вторника. Он принесёт с собой много осадков — от половины до полной месячной нормы. Это приведёт к увеличению снежного покрова до 10-15 сантиметров. А вот ближе к 15-16 апреля воздух начнёт прогреваться до +10…+12 градусов Цельсия.

Уточнения

Москва́ (МФА: [mɐˈs̪kvä] ) — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит.



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