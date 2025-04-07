В Малайзии обнаружен смертоносный штамм бактерий: почему это угроза всему миру?

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В одной из малазийских больниц был обнаружен штамм Acinetobacter baumannii, устойчивый к большинству известных антибиотиков. Особенно тревожно то, что подавляющее большинство исследованных образцов демонстрируют стойкость к карбапенемам — антибиотикам последней линии защиты.

Фото: https://www.rawpixel.com/image/2288634/free-photo-image-laboratory-science-scientist by Centers for Disease Control and Prevention (Source), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Учёный проверяет бактерии на чувствительность к противомикробным препаратам

Около 97% штаммов содержат плазмиды, которые способствуют передаче устойчивости между бактериями, что значительно осложняет контроль над их распространением.

Наибольшее количество образцов принадлежит линии GC2 — одной из наиболее агрессивных и опасных с клинической точки зрения. A. baumannii представляет глобальную угрозу, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода, где отсутствуют надлежащие системы мониторинга и устойчивость часто остаётся незамеченной.

Этот патоген вызывает тяжёлые инфекции в медицинских учреждениях — включая заражение крови, пневмонию, инфекции мочевыводящих путей и ран. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) классифицировала его как патоген критического приоритета.

Исследование подчёркивает срочную необходимость в международной координации усилий, создании новых стратегий лечения и налаживании глобального наблюдения за резистентными штаммами.

Уточнения

Мала́йзия (малайск. Malaysia) — государство в Юго-Восточной Азии, состоящее из двух частей, разделённых Южно-Китайским морем.



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Карбапенемы (carbapenems) — класс β-лактамных антибиотиков, с широким спектром действий, имеющие структуру, которая обусловливает их высокую устойчивость к бета-лактамазам. Не устойчивы против нового вида бета-лактамаз NDM1.

