Представитель МВД предупреждает: мошенники меняют одну букву, чтобы обмануть туристов

Официальный представитель МВД Ирина Волк рассказала в беседе с ТАСС, что в последнее время мошенники стали часто создавать фишинговые сайты, чтобы продавать на них поддельные "горящие путёвки", оставляя при этом туристов без путешествий и наживаясь на своём обмане.
Волк объяснила, какие правила нужно соблюдать, чтобы не дать обмануть себя мошенникам. Билеты и путёвки нужно покупать только на официальных сайтах и в соответствующих приложениях. Важно тщательно следить, чтобы их названия совпадали с официальными. Стоит проверять написание вплоть до каждой буквы, ведь мошенники могут поменять всего одну букву в расчёте на то, что покупатель этого не заменит.
"Внимательное изучение сайта позволит избежать потери денежных средств и не поставить под сомнение проведение запланированного отдыха в выбранном месте. Узнайте, зарегистрирована ли компания в Реестре объектов туристической индустрии (на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации) и есть ли у неё лицензия", — советует представитель ведомства.
Она добавила, что подозрительно низкие цены тоже могут сигнализировать о том, что кто-то пытается вас обмануть.
Фи́шинг (англ. phishing от fishing «рыбная ловля, выуживание») — вид интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей — логинам и паролям.
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