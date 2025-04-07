Представитель МВД предупреждает: мошенники меняют одну букву, чтобы обмануть туристов

1:16 Your browser does not support the audio element. Туризм

Официальный представитель МВД Ирина Волк рассказала в беседе с ТАСС, что в последнее время мошенники стали часто создавать фишинговые сайты, чтобы продавать на них поддельные "горящие путёвки", оставляя при этом туристов без путешествий и наживаясь на своём обмане.

Фото: commons.wikimedia.org by Disk Depot Ltd., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Клавиатура

Волк объяснила, какие правила нужно соблюдать, чтобы не дать обмануть себя мошенникам. Билеты и путёвки нужно покупать только на официальных сайтах и в соответствующих приложениях. Важно тщательно следить, чтобы их названия совпадали с официальными. Стоит проверять написание вплоть до каждой буквы, ведь мошенники могут поменять всего одну букву в расчёте на то, что покупатель этого не заменит.

"Внимательное изучение сайта позволит избежать потери денежных средств и не поставить под сомнение проведение запланированного отдыха в выбранном месте. Узнайте, зарегистрирована ли компания в Реестре объектов туристической индустрии (на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации) и есть ли у неё лицензия", — советует представитель ведомства.

Она добавила, что подозрительно низкие цены тоже могут сигнализировать о том, что кто-то пытается вас обмануть.

Уточнения

Фи́шинг (англ. phishing от fishing «рыбная ловля, выуживание») — вид интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей — логинам и паролям.

