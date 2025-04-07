Заморозки и похолодания нарушили торговлю этой тёплой страны

С 8 апреля Турция приостановила экспорт лимонов. Скажется ли это как-то на ценах в России?
Руководство Турции решило остановить поставки из-за обрушившихся заморозков и похолодания в части районов. Из цитрусовых она экспортирует в другие страны больше всего лимоны и мандарины — 70 процентов, сообщили в Министерстве торговли Турции.
Апельсины составляют 15 процентов экспорта. Россия, кстати, традиционно является одним из ведущих импортеров турецких лимонов.
Лимо́н (лат. Cítrus límon) — растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citrinae) семейства Рутовые (Rutaceae).
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