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Заморозки и похолодания нарушили торговлю этой тёплой страны

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Мир

С 8 апреля Турция приостановила экспорт лимонов. Скажется ли это как-то на ценах в России?

Лимоны
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Лимоны

Руководство Турции решило остановить поставки из-за обрушившихся заморозков и похолодания в части районов. Из цитрусовых она экспортирует в другие страны больше всего лимоны и мандарины — 70 процентов, сообщили в Министерстве торговли Турции.

Апельсины составляют 15 процентов экспорта. Россия, кстати, традиционно является одним из ведущих импортеров турецких лимонов.

Уточнения

Лимо́н (лат. Cítrus límon) — растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citrinae) семейства Рутовые (Rutaceae). 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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