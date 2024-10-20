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Золото становится спасением для стран на фоне краха экономики США

1:49
Экономика

США стоят на пороге серьезного кризиса, вызванного неуправляемыми дефицитами бюджета, растущим государственным долгом и ослаблением военной мощи, сообщает ZeroHedge.

Золото становится спасением для стран на фоне краха экономики США
Фото: commons.wikimedia.org by Umicore AG & Co. KG, CC BY-SA 4.0

На сегодняшний день государственный долг США превысил $36 трлн, что стало результатом десятилетий неэффективного управления финансами. Кроме того, бывший министр обороны Роберт Гейтс предупреждает о серьезных проблемах: американская армия сокращается, военно-морские силы списывают корабли быстрее, чем строят новые, а военная промышленность не способна производить нужное количество оружия в короткие сроки. Эти факторы ослабляют позиции США на мировой арене и ставят под угрозу способность страны защитить свои интересы.

На фоне ослабления американской экономики и глобального влияния возникает новый тренд — возвращение к золоту как к надежному активу. Экспоненциальный рост долга и инфляции приводит к падению стоимости доллара, что стимулирует спрос на золото. Страны БРИКС, в частности Китай и Индия, активно скупают золото, что укрепляет его позиции на мировом рынке. Поскольку физического золота не хватает, ожидается дальнейший рост его цены. Прогнозируется, что стоимость золота будет расти многократно в ближайшие годы, особенно на фоне нестабильности мировой экономики.

Таким образом, кризис, охвативший США, открывает новую "золотую эру", в которой золото становится главным инструментом для защиты капитала и сохранения богатства. Страны, которые своевременно накапливают золото, окажутся в более выгодном положении перед лицом глобальной нестабильности.

Уточнения

Зо́лото (химический символ — Au, от лат. Aurum) — элемент 11 группы (по устаревшей классификации — побочной подгруппы первой группы) шестого периода периодической системы химических элементов с атомным номером 79.

Соединённые Шта́ты Аме́рики (англ. The United States of America, сокращённо — США (англ. USA, U.S.A.), или Соединённые Шта́ты (англ. The United States, US или U.S., в просторечии — Аме́рика)) — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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