Золото становится спасением для стран на фоне краха экономики США

США стоят на пороге серьезного кризиса, вызванного неуправляемыми дефицитами бюджета, растущим государственным долгом и ослаблением военной мощи, сообщает ZeroHedge.

Фото: commons.wikimedia.org by Umicore AG & Co. KG, CC BY-SA 4.0

На сегодняшний день государственный долг США превысил $36 трлн, что стало результатом десятилетий неэффективного управления финансами. Кроме того, бывший министр обороны Роберт Гейтс предупреждает о серьезных проблемах: американская армия сокращается, военно-морские силы списывают корабли быстрее, чем строят новые, а военная промышленность не способна производить нужное количество оружия в короткие сроки. Эти факторы ослабляют позиции США на мировой арене и ставят под угрозу способность страны защитить свои интересы.

На фоне ослабления американской экономики и глобального влияния возникает новый тренд — возвращение к золоту как к надежному активу. Экспоненциальный рост долга и инфляции приводит к падению стоимости доллара, что стимулирует спрос на золото. Страны БРИКС, в частности Китай и Индия, активно скупают золото, что укрепляет его позиции на мировом рынке. Поскольку физического золота не хватает, ожидается дальнейший рост его цены. Прогнозируется, что стоимость золота будет расти многократно в ближайшие годы, особенно на фоне нестабильности мировой экономики.

Таким образом, кризис, охвативший США, открывает новую "золотую эру", в которой золото становится главным инструментом для защиты капитала и сохранения богатства. Страны, которые своевременно накапливают золото, окажутся в более выгодном положении перед лицом глобальной нестабильности.

Уточнения

