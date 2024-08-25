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Индия спасёт Америку: США сокращают зависимость от Китая в производстве микросхем

США меняют стратегию в производстве микросхем
0:58
Экономика

В условиях усиления глобальной конкуренции за лидерство в производстве полупроводников США рассматривают пути уменьшения своей зависимости от Китая, особенно в сфере производства микросхем.

США меняют стратегию в производстве микросхем
Фото: Negative Space is licensed under CC0 1.0 Universal

На этом фоне важную роль начинает играть Индия.

Поскольку Китай в настоящее время контролирует около 60% мирового рынка старых версий микросхем, в США возрастает обеспокоенность потенциальными угрозами для экономики и национальной безопасности, связанными с такой зависимостью, сообщают СМИ.

Индия, благодаря своим преимуществам в стоимости производства, государственным стимулам и развивающейся экосистеме полупроводников, становится перспективной альтернативой.

Стратегический фокус Индии на выпуск более старых микросхем может помочь США создать устойчивую и политически надежную цепочку поставок, как отмечает The Diplomat.

Уточнения

Интегра́льная схе́ма (ИС); интегра́льная микросхе́ма (ИМС), микросхе́ма — микроэлектронное устройство — электронная схема произвольной сложности (кристалл), изготовленная на полупроводниковой подложке (пластине или плёнке) и помещённая в неразборный корпус или без такового в случае вхождения в состав микросборки. Микросхемы также часто называют словом чип (англ. chip: «тонкая пластинка»: первоначально термин относился к пластинке кристалла микросхемы).

И́ндия (хинди भारत, англ. India), официальное название — Респу́блика И́ндия (хинди भारत गणराज्य Bhārat Gaṇarājya, англ. Republic of India) — независимое государство в Южной Азии. Население на начало 2023 года составило 1,41 миллиарда человек, территория — 3 287 263 км², по обоим этим показателям является крупнейшей страной Южной Азии.

Кита́й — государство в Восточной Азии. Занимает 4-е место в мире по территории среди государств (9 598 962 км2), уступая России, Канаде и США, а по численности населения — 1 411 750 000 жителей (без Тайваня, Гонконга и Макао) — второе после Индии. Уровень урбанизации равен 65 %.

Соединённые Шта́ты Аме́рики (англ. The United States of America, сокращённо США (англ. USA, U.S.A.), или Соединённые Шта́ты (англ. United States, US или U.S., в просторечии — Аме́рика)) — государство в Северной Америке. Площадь — 9,8 млн км² (3-е место в мире).

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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