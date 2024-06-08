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На Западе прокомментировали выступление Путина на ПМЭФ

Путин и ПМЭФ: мнение Запада

1:18
Экономика

Западные журналисты прокомментировали выступление президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщает ТАСС.

Путин и ПМЭФ: мнение Запада
Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

BBC отметили, что неделя в Санкт-Петербурге была "сюрреалистичной", подчеркивая, что несмотря на санкции, Россия готова к сотрудничеству и продолжает действовать уверенно. Путин, по их словам, не собирается отступать и верит, что Запад первый уступит в противостоянии.

Reuters обратило внимание на заявление Путина о неприменении ядерного оружия, что стало серьёзным сигналом о стремлении избежать ядерного конфликта в Европе.

Le Parisien отметил, что за два дня до выборов в Европарламент Путин заявил о роли России как носителя традиционной европейской культуры, позиционируя страну как моральный оплот против упадка Запада.

Итальянское агентство ANSA подчеркнуло, что на форуме была представлена новая экономическая модель, основанная на новых союзах и инновациях, учитывающая утрату Западом доминирующей роли.

Associated Press отметил, что большие государственные расходы на военную технику и выплаты солдатам-добровольцам дали сильный толчок российской экономике.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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