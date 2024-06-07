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Основу для финансового счастья можно найти не за счет погони за дополнительным доходом

Профессор Гарварда рассказал, как обрести финансовое счастье

1:42
Экономика

Профессор Гарварда, автора бестселлеров Артур Брукс считает, что погоня за дополнительным доходом не гарантирует обретения финансового счастья.

Профессор Гарварда рассказал, как обрести финансовое счастье
Фото: wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Attribution-Share Alike 4.0.

По словам Брукса, преодоление финансового стресса зависит от решения проблем, связанных с неправильным образом жизни. Например, человек живет не по средствам, для улучшения образа жизни ищет работу с более высокой зарплатой, либо не учится управлять своими средствами.

"Самый большой источник стресса, который испытывают люди, заключается не в том, что им не хватает денег, а в том, что они совершают ошибки со своими деньгами", — говорит Брукс в интервью TheStreet.

Занимать деньги на потребление — самая пагубная финансовая привычка. Брукс указал на недавний рост задолженности по кредитным картам как на фактор, влияющий на финансовое благополучие многих людей.

Профессор отметил, что ипотеку и студенческие ссуды можно рассматривать как долг, который ведет к прогрессу и счастью, поскольку и то, и другое может быть инвестицией в будущее. Брукс приводит в пример человека, который отказался от автомобиля, который он может себе позволить, и купил в два раза дороже.

"Подумайте о том, что обычные источники стресса, которых можно избежать, — это желание потреблять, желание что-то купить, — говорит Брукс. — Они хотят чего-то в своей жизни, но у них пока нет средств, чтобы за это заплатить. И из-за этого они влезают в долги".

Достичь финансового счастья можно не за счет погони за дополнительным доходом, а за счет борьбы с вредными привычками тратить деньги.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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