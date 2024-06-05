В США увеличиваются площади посевов сои из-за продолжительных дождей

В марте Министерство сельского хозяйства США прогнозировало, что этой весной фермеры засеют 86,5 млн акров соевых бобов по всей стране, что является пятым показателем за всю историю. Некоторые аналитики ожидали, что площадь посевов сои увеличится еще на миллион акров или более, поскольку проливные дожди закрывают возможности для посева кукурузы. Об этом пишет Reuters.
Марк Таттл посадил на своей ферме в северном Иллинойсе больше сои и меньше кукурузы, поскольку цены на обе культуры колеблются вблизи трехлетних минимумов. Как и многие другие фермеры, он надеется таким образом минимизировать потери.
"Сейчас у нас больше шансов заработать на соевых бобах, чем на кукурузе", — говорит Таттл. Потери от соевых намного меньше, чем от кукурузы — культура очень чувствительна к перенасыщению почвы влагой.
В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.