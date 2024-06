В США увеличиваются площади посевов сои из-за продолжительных дождей

В марте Министерство сельского хозяйства США прогнозировало, что этой весной фермеры засеют 86,5 млн акров соевых бобов по всей стране, что является пятым показателем за всю историю. Некоторые аналитики ожидали, что площадь посевов сои увеличится еще на миллион акров или более, поскольку проливные дожди закрывают возможности для посева кукурузы. Об этом пишет Reuters.

Фото: freepik.com by bearfotos is licensed under Free More info