Российская пшеница возвращается на индийский рынок после долгого перерыва

Индия планирует возобновить импорт пшеницы из РФ

0:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

По информации газеты The Economic Times, Индия рассматривает возобновление импорта пшеницы после шестилетнего перерыва, особенно из России, для компенсации уменьшающихся запасов и стабилизации цен.

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Согласно источникам, Нью-Дели может отказаться от 40% налога на импорт пшеницы, что сделает возможным закупки у России, крупнейшего экспортера этого зерна. Принятие решения может произойти после парламентских выборов, результаты которых будут объявлены 4 июня.

Источники также утверждают, что правительство склонно принять решение до конца июня, чтобы успеть закупить пшеницу в России перед новым урожаем.