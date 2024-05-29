Российская пшеница возвращается на индийский рынок после долгого перерыва

По информации газеты The Economic Times, Индия рассматривает возобновление импорта пшеницы после шестилетнего перерыва, особенно из России, для компенсации уменьшающихся запасов и стабилизации цен.
Согласно источникам, Нью-Дели может отказаться от 40% налога на импорт пшеницы, что сделает возможным закупки у России, крупнейшего экспортера этого зерна. Принятие решения может произойти после парламентских выборов, результаты которых будут объявлены 4 июня.
Источники также утверждают, что правительство склонно принять решение до конца июня, чтобы успеть закупить пшеницу в России перед новым урожаем.
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