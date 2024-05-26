Повышение налоговой нагрузки не затронет большинство граждан: в Госдуме предложили нижний порог доходов для изменения шкалы НДФЛ

Депутаты Госдумы предложили установить нижний порог для прогрессивной шкалы НДФЛ, основываясь на доходе, равном не менее чем двукратному размеру среднемесячной номинальной заработной платы по России.
Эта рекомендация была утверждена комитетом Госдумы по бюджету и налогам после парламентских слушаний. Целью является обеспечение того, чтобы повышение налоговой нагрузки не затрагивало большинство граждан. Учитывая, что порог для налога на профессиональный доход составляет 200 тыс. рублей в месяц и 2,4 млн. рублей в год, предлагается использовать двукратный размер средней зарплаты как минимальную планку, сообщает ТАСС.
Средняя номинальная заработная плата по России в 2023 году составляет 70,2 тыс. рублей, по данным уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.
Муравьи могут представлять серьезную проблему для жителей домов и коттеджей, особенно в летнее время. Они могут проникнуть в дом через щели и щелочки, искать еду на кухне, испортить продукты или даже нанести вред дому. Поэтому важно знать, как прогнать муравьев с участка, чтобы избавиться от этой назойливой проблемы.