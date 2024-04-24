Эксперты предупреждают: отпуск в мае — роковое решение для вашего кошелька

Бухгалтер Анисимова: лучше не планировать отпуск на праздники

0:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Бухгалтер Наталья Анисимова рассказала, что отпуск в мае окажет серьезное воздействие на финансовое положение россиян, сообщает NewsInfo.Ru.

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Она отметила, что это касается не только майских праздников, но и других праздничных дней, особенно в августе, который является пиковым временем для отпусков.

По ее словам, лучше не планировать отпуск на праздники, чтобы избежать финансовых потерь.

Эксперт в области управления персоналом Елена Булкина добавила, что расчет отпуска основывается на среднегодовой стоимости рабочего дня.

"Все рабочие дни, которые берутся, делятся на тот заработок, который было до этого", — рассказала она.

Следовательно, если количество рабочих дней в месяце невелико, то брать отпуск невыгодно, поскольку отпускные будут меньше.