Администрация президента США Джо Байдена приступила к реализации мер, направленных на ограничение бурения и добычи нефти и газа на территории Аляски, вызвав недовольство среди местных политиков.
Основная цель этой инициативы — защита природной среды, включая обитателей этой местности, таких как белые медведи, северные олени и другие виды дикой фауны, а также сохранение культуры и образа жизни коренных народов.
Эти действия соответствуют общей стратегии президента Байдена по снижению добычи энергоресурсов на государственных землях в целях борьбы с изменением климата.
По данным агентства Reuters, сенаторы из Аляски предупреждают, что введение ограничений может привести к потере рабочих мест и увеличению зависимости США от иностранных ресурсов.
18 апреля местные республиканские сенаторы провели пресс-конференцию, на которой они выразили свою критику в адрес Байдена и его администрации.
Мария Шукшина поделилась постом, в котором высмеивается решение признать Ольгу Бузову лучшей телеведущей страны.