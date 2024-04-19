Увеличение зависимости США от иностранных ресурсов: почему решение Байдена шокирует местных жителей и политиков?

Reuters: администрация Байдена начала ограничивать добычу нефти и газа на Аляске

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

Администрация президента США Джо Байдена приступила к реализации мер, направленных на ограничение бурения и добычи нефти и газа на территории Аляски, вызвав недовольство среди местных политиков.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Основная цель этой инициативы — защита природной среды, включая обитателей этой местности, таких как белые медведи, северные олени и другие виды дикой фауны, а также сохранение культуры и образа жизни коренных народов.

Эти действия соответствуют общей стратегии президента Байдена по снижению добычи энергоресурсов на государственных землях в целях борьбы с изменением климата.

По данным агентства Reuters, сенаторы из Аляски предупреждают, что введение ограничений может привести к потере рабочих мест и увеличению зависимости США от иностранных ресурсов.

18 апреля местные республиканские сенаторы провели пресс-конференцию, на которой они выразили свою критику в адрес Байдена и его администрации.