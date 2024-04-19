Успешный портфель: стало известно, чем торговали инвесторы в первом квартале 2024 года

В начале 2024 года активность инвесторов, пользующихся брокерскими счетами в "Сбербанке", была наиболее высокой в сделках с акциями компаний "Сбер", "Мечел", "Россети", "Газпром" и ВТБ.
Эту информацию предоставили в пресс-службе Сбербанка представителям "РБК Инвестиции".
Интересно, что список наиболее популярных среди клиентов "Сбербанка" акций (с наибольшими долями в их инвестиционных портфелях) остался неизменным, включая такие компании, как "Газпром", Сбербанк (обыкновенные акции), ВТБ, "Роснефть" и Сбербанк (привилегированные акции).
В пресс-службе также отметили, что доля акций в инвестиционных портфелях частных инвесторов в первом квартале увеличилась на 0,2 процентных пункта по сравнению с предыдущим кварталом и составила 48,7%, что эквивалентно сумме в ₽804 миллиарда. В феврале этот показатель был выше, составив 50,05%, однако в марте интерес к акциям немного снизился.
По результатам 2023 года объем поставок атлантического лосося (семги) в Россию резко упал почти в два раза за последние пять лет и достиг отметки в 44 тысячи тонн.