Нефть подорожала на фоне ирано-израильского конфликта: цены на марку Brent выросли почти на 4,5%

Цена на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла почти на 4,5%

1:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

Цены на фьючерсы на нефть марки Brent, ориентированные на поставку в июне, продемонстрировали значительный рост, увеличившись на 4,39% и достигнув отметки в $90,75 за баррель на лондонской бирже ICE.

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Анализ данных торгов подтверждает, что к 05:36 по московскому времени цена на нефть Brent увеличилась на указанные 4,39%. Однако, в период до 06:11 мск наблюдалось незначительное снижение до уровня $89,63 за баррель, что составило рост на 3,14% относительно предыдущих значений, сообщает ТАСС.

В то же время, фьючерсы на нефть марки WTI, также ориентированные на поставку в июне, отразили этот тренд, увеличившись на 2,66% и достигнув отметки в $84,58 за баррель.

Этот резкий подъем цен связан с нарастающей геополитической напряженностью в регионе из-за конфликта между Израилем и Ираном.