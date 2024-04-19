Израиль нанёс ракетный удар по территории Ирана: что известно на данный момент

Американские СМИ: Израиль нанёс ракетный удар по иранской провинции Исфахан

0:37 Your browser does not support the audio element. Мир

Израиль нанёс ракетный удар по иранской провинции Исфахан, согласно информации, распространяемой американскими СМИ.

Фото: commons.wikimedia.org by Tomás Del Coro is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По данным иранских источников, в результате атаки произошли взрывы в районе аэропорта Исфахана и одной из баз ВВС армии. В ответ на это Иран временно приостановил полеты над рядом городов, включая Тегеран, Исфахан и Шираз, сообщает Telegram-канал "Baza".

Хотя в сети появилось видео, предположительно демонстрирующее работу иранской системы ПВО, официального подтверждения этих событий пока нет.