Израиль нанёс ракетный удар по территории Ирана: что известно на данный момент

Израиль нанёс ракетный удар по иранской провинции Исфахан, согласно информации, распространяемой американскими СМИ.
По данным иранских источников, в результате атаки произошли взрывы в районе аэропорта Исфахана и одной из баз ВВС армии. В ответ на это Иран временно приостановил полеты над рядом городов, включая Тегеран, Исфахан и Шираз, сообщает Telegram-канал "Baza".
Хотя в сети появилось видео, предположительно демонстрирующее работу иранской системы ПВО, официального подтверждения этих событий пока нет.
Археологическое исследование выявило наличие жизни людей в лавовой трубе Умм Джирсан по меньшей мере 7000 лет назад.