В Россию полностью прекратились поставки охлажденной продукции: импорт семги снизился вдвое

За 2023 год объемы поставок семги в Россию рухнули в два раза

По результатам 2023 года объем поставок атлантического лосося (семги) в Россию резко упал почти в два раза за последние пять лет и достиг отметки в 44 тысячи тонн.

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О сокращении импорта этой популярной рыбы сообщила газета "Ведомости", ссылаясь на статистические данные аналитиков Рыбного союза.

С 2022 года полностью прекратились поставки охлажденной продукции, включая тушки семги без головы и филе. Например, в 2021 году импорт рыбных тушек составил более 15 тысяч тонн, а филе — 2,5 тысячи тонн.

Перед введением санкций основными поставщиками этих товаров были экспортеры с Фарерских островов и Норвегии, уточнили в организации.