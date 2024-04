В Россию полностью прекратились поставки охлажденной продукции: импорт семги снизился вдвое

По результатам 2023 года объем поставок атлантического лосося (семги) в Россию резко упал почти в два раза за последние пять лет и достиг отметки в 44 тысячи тонн.

Фото: pixabay.com by Mogens Petersen is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication