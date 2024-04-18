Россияне могут столкнуться с проблемами при переводе денег: FATF внёс изменения в рекомендации банкам

Новые финансовые меры FATF обяжут банки сверять данные клиентов

1:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

Изменения в рекомендации 16 "Электронные переводы средств", предложенные Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), могут привести к серьезным трудностям в проведении переводов и платежей как внутри страны, так и за ее пределами.

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Основное изменение для банков заключается в обновлении требований к информации, необходимой от клиентов при заполнении платежных поручений. Например, теперь адреса отправителя и получателя могут стать обязательными данными для всех платежей, а не только для тех, где участвуют физические лица.

Однако, одно из наиболее важных нововведений состоит в требовании FATF к банкам-получателям проверять соответствие данных получателя, указанных в платежном поручении, с информацией, имеющейся у них в системе. Это может привести к увеличению количества отказов в совершении платежей из-за даже незначительных ошибок или опечаток, сообщают Известия.

Для России, как участницы FATF, принятие обновленных рекомендаций означает, что страна будет вынуждена следовать им, что может усложнить процесс осуществления трансграничных платежей. Даже страны-партнеры, такие как Китай, Турция и ОАЭ, которые также являются участниками FATF, будут подвержены эффектам этих изменений.

В свою очередь, Росфинмониторинг подтверждает, что рекомендации FATF являются обязательными и что Россия будет их выполнять. На данный момент ведется работа над определением позиции по принятию изменений в рекомендации 16.