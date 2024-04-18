Стало известно, почему Россия увеличила объем инвестиций в гособлигации США

Россия увеличила объем инвестиций в гособлигации США с $43 млн до $47 млн

1:32 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия в феврале увеличила свои вложения в американские государственные облигации до $47 млн, согласно данным Министерства финансов США.

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Этот ход отражает изменения в стратегии инвестирования России, начавшиеся весной 2018 года, когда страна начала сокращать свои вложения в американский государственный долг.

Важно отметить, что, согласно пресс-службе Банка России, сам банк не является приобретателем американских казначейских облигаций и не имеет казначейских обязательств перед США. Вместо этого такие бумаги могут приобретаться частными лицами, организациями и корпоративными инвесторами через банки, брокеров и дилеров, сообщает ТАСС.

Помимо России, другие крупные страны также имеют значительные вложения в американские государственные облигации. В феврале 2024 года Япония оставалась крупнейшим держателем с вложениями в размере $1,16 трлн по сравнению с $1,15 трлн в январе. Китай занял второе место с $775 млрд, сократив свои инвестиции с $797,7 млрд в январе. Третье место заняла Великобритания с вложениями в размере $700,8 млрд ($691,2 млрд в январе).