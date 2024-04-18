Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Семь оттенков помады, подходящих каждому
Вкуснейший паштет из фасоли: по вкусу он очень похож на мясной
Депутат Шолохов: нет возможности лишить Ивлееву гражданства
Страны "Большой семерки" раскрыли планы на замороженные российские активы
Эксперты рассказали, как форма головы кошки влияет на ее характер
Юрий Стоянов рассказал, что в роли Брежнева он обошелся без грима
Фигурист Малинин признался, что общается с семьей на русском языке
Делимся особенностями размножения смородины
Кинологи рассказали, почему собака высовывает язык
Стало известно, почему Россия увеличила объем инвестиций в гособлигации США

Россия увеличила объем инвестиций в гособлигации США с $43 млн до $47 млн

1:32
Экономика

Россия в феврале увеличила свои вложения в американские государственные облигации до $47 млн, согласно данным Министерства финансов США.

Россия увеличила объем инвестиций в гособлигации США с млн до млн
Фото: flickr.com by Open Grid Scheduler/Grid Engine is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Этот ход отражает изменения в стратегии инвестирования России, начавшиеся весной 2018 года, когда страна начала сокращать свои вложения в американский государственный долг.

Важно отметить, что, согласно пресс-службе Банка России, сам банк не является приобретателем американских казначейских облигаций и не имеет казначейских обязательств перед США. Вместо этого такие бумаги могут приобретаться частными лицами, организациями и корпоративными инвесторами через банки, брокеров и дилеров, сообщает ТАСС.

Помимо России, другие крупные страны также имеют значительные вложения в американские государственные облигации. В феврале 2024 года Япония оставалась крупнейшим держателем с вложениями в размере $1,16 трлн по сравнению с $1,15 трлн в январе. Китай занял второе место с $775 млрд, сократив свои инвестиции с $797,7 млрд в январе. Третье место заняла Великобритания с вложениями в размере $700,8 млрд ($691,2 млрд в январе).

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Константин Эрнст вернул Урганта на Первый канал

Шоумену исполнилось 46 лет.

Генеральный директор Первого канала Эрнст публично поздравил Урганта в эфире КВН
Академик Алексеенко назвал геотермальную энергию самой экологичной
На Земле найден абсолютно чистый и неисчерпаемый источник энергии
Опрыскайте бабушкину квартиру уксусом, и вот для чего
Дождутся из армии: это самые верные породы собак
Русская Финляндия всегда купалась в русских рублях  Сергей Лебедев Израиль решает, чем ответить на однодневную "имиджевую" войну Ирана Юрий Бочаров ВС РФ совершили прорыв к Очеретину, поставив под удар две огромные группировки ВСУ Любовь Степушова
Подруга Пугачевой рассказала, почему певица никогда не вернется в Россию
Её нужно беречь от окон, собак, да вообще от всего: уникальная порода кошек
Готовящийся стать отцом Илья Авербух ответил на вопрос, кого хочет больше — мальчика или девочку
Готовящийся стать отцом Илья Авербух ответил на вопрос, кого хочет больше — мальчика или девочку
Последние материалы
Россия увеличила объем инвестиций в гособлигации США с $43 млн до $47 млн
Врач Тяжельников: в день можно пить не больше 4 чашек чая
Как поддержать цвет после окрашивания
В "Росгосстрахе" начал функционировать робот для предоставления информации клиентам
Ещенко объяснил, почему Соболев и Джикия закрыли свою медийную команду "Бей Беги"
АТОЛ: россияне предпочитают капучино всем остальным видам кофе
Берёзовый сок - настоящее сокровище природы
Анастасия Стоцкая поделилась семейным счастьем: редкий снимок с детьми
Tesla предложит акционерам возобновить компенсации в $56 миллиардов для Маска
Мария Миронова с четырехлетним сыном Федором попала в эпицентр потопа в Дубае
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников