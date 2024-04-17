По 100 рублей: эксперт рассказал, как будет расти доллар в 2024 году

Экономист Лобода заявил, что доллар поднимется до 100 рублей

1:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

Во второй половине 2024 года, начиная с июля, курс доллара может снова подняться до отметки в 100 рублей. Такое предсказание сделал известный экономист, эксперт в области финансов и кредитования, автор более тысячи публикаций по экономике и финансовым рынкам, а также директор по коммуникациям BitRiver — Андрей Лобода, в беседе с URA.RU.

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"Падения рубля до 100 рублей за доллар можно ожидать во втором полугодии 2024 года, что будет возможно на существенном внешнем или внутреннем "негативе"", — объяснил Андрей Лобода.

Экономист также выразил сомнения относительно продления продажи валютной выручки в России. Повышение стоимости доллара объясняется двумя причинами.

Во-первых, на российском валютном рынке ожидается отмена обязательной продажи валютной выручки, что уже негативно сказывается на обменном курсе. Вряд ли продажа будет продлена.

Во-вторых, в США все еще сохраняется высокий уровень инфляции. Следовательно, Федеральная резервная система пока не спешит снижать процентные ставки, что будет способствовать укреплению доллара.