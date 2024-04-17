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По 100 рублей: эксперт рассказал, как будет расти доллар в 2024 году

Экономист Лобода заявил, что доллар поднимется до 100 рублей

1:14
Экономика

Во второй половине 2024 года, начиная с июля, курс доллара может снова подняться до отметки в 100 рублей. Такое предсказание сделал известный экономист, эксперт в области финансов и кредитования, автор более тысячи публикаций по экономике и финансовым рынкам, а также директор по коммуникациям BitRiver — Андрей Лобода, в беседе с URA.RU.

Экономист Лобода заявил, что доллар поднимется до 100 рублей
Фото: commons.wikimedia.org by Милад Мосапур is licensed under Creative Commons CC0

"Падения рубля до 100 рублей за доллар можно ожидать во втором полугодии 2024 года, что будет возможно на существенном внешнем или внутреннем "негативе"", — объяснил Андрей Лобода.

Экономист также выразил сомнения относительно продления продажи валютной выручки в России. Повышение стоимости доллара объясняется двумя причинами.

Во-первых, на российском валютном рынке ожидается отмена обязательной продажи валютной выручки, что уже негативно сказывается на обменном курсе. Вряд ли продажа будет продлена.

Во-вторых, в США все еще сохраняется высокий уровень инфляции. Следовательно, Федеральная резервная система пока не спешит снижать процентные ставки, что будет способствовать укреплению доллара.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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