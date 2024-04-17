Украину лишили возможности получить деньги Росси сразу. Запад конфискует активы России?

Украина не получит все деньги сразу, если Запад конфискует активы России

0:39 Your browser does not support the audio element. Экономика

По информации, полученной из высокопоставленного источника в Министерстве финансов США, стало известно, что Украина не сможет получить все деньги сразу, в случае конфискации Западом активов России, сообщает Reuters.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

Согласно данным, наиболее вероятным сценарием использования замороженных активов Москвы является использование процентов по ним в качестве залога для кредитов или облигаций, которые будут выпущены для финансовой поддержки Киева со стороны стран G7.

Также стало известно, что рассматриваются все теоретические доступные варианты обращения с суверенными активами России.