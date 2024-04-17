Украину лишили возможности получить деньги Росси сразу. Запад конфискует активы России?

По информации, полученной из высокопоставленного источника в Министерстве финансов США, стало известно, что Украина не сможет получить все деньги сразу, в случае конфискации Западом активов России, сообщает Reuters.
Согласно данным, наиболее вероятным сценарием использования замороженных активов Москвы является использование процентов по ним в качестве залога для кредитов или облигаций, которые будут выпущены для финансовой поддержки Киева со стороны стран G7.
Также стало известно, что рассматриваются все теоретические доступные варианты обращения с суверенными активами России.
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