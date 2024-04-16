Ситуация ухудшилась за последние десять лет: Германия стремительно теряет привлекательность в вопросе ведения бизнеса

Германия потеряла привлекательность в вопросе ведения бизнеса

0:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

По результатам исследования, проведенного Институтом экономических исследований при Мюнхенском университете и Швейцарским институтом экономической политики, стало известно, что 78% немецких компаний считают, что Германия утратила свою привлекательность для ведения бизнеса.

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Этот показатель значительно вырос за последние десять лет, что не может не беспокоить предпринимателей страны, сообщает телеканал n-tv.

Согласно отчету, 48% организаций прогнозируют ухудшение ситуации на рынке в ближайшие десять лет. Эксперты отмечают, что такая динамика связана с чрезмерными бюрократическими издержками, нехваткой квалифицированной рабочей силы и высокой стоимостью электроэнергии, что затрудняет развитие бизнеса в стране.