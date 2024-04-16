Ситуация ухудшилась за последние десять лет: Германия стремительно теряет привлекательность в вопросе ведения бизнеса

По результатам исследования, проведенного Институтом экономических исследований при Мюнхенском университете и Швейцарским институтом экономической политики, стало известно, что 78% немецких компаний считают, что Германия утратила свою привлекательность для ведения бизнеса.
Этот показатель значительно вырос за последние десять лет, что не может не беспокоить предпринимателей страны, сообщает телеканал n-tv.
Согласно отчету, 48% организаций прогнозируют ухудшение ситуации на рынке в ближайшие десять лет. Эксперты отмечают, что такая динамика связана с чрезмерными бюрократическими издержками, нехваткой квалифицированной рабочей силы и высокой стоимостью электроэнергии, что затрудняет развитие бизнеса в стране.
Стюардессы поделились советами о том, как успешно справиться с проблемой перевеса ручной клади при посадке на борт самолета.