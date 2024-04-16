Всемирный банк назвал сумму, необходимую на восстановление Украины

В своем прогнозе Всемирный банк озвучил сумму в размере почти $500 млрд, необходимую Украине для восстановления после конфликта.
Темпы восстановления страны, по оценкам экспертов, замедляются до 3,2%, что ниже чем в предыдущем году, когда они составляли 4,8%.
Агентство Bloomberg отметило, что на Украине уже начали работу зарубежные компании, специализирующиеся на восстановлении пострадавшей инфраструктуры.
По данным Европейского инвестиционного банка, сумма, необходимая для восстановления Украины, может превысить даже $1 трлн.
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