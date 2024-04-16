Всемирный банк назвал сумму, необходимую на восстановление Украины

Украине понадобится почти $500 млрд на восстановление

0:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

В своем прогнозе Всемирный банк озвучил сумму в размере почти $500 млрд, необходимую Украине для восстановления после конфликта.

Фото: flickr.com by Vladimir Yaitskiy is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Темпы восстановления страны, по оценкам экспертов, замедляются до 3,2%, что ниже чем в предыдущем году, когда они составляли 4,8%.

Агентство Bloomberg отметило, что на Украине уже начали работу зарубежные компании, специализирующиеся на восстановлении пострадавшей инфраструктуры.

По данным Европейского инвестиционного банка, сумма, необходимая для восстановления Украины, может превысить даже $1 трлн.