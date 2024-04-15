Состояние россиянина превысило отметку в $1 млрд: еще один программист попал в список Forbes

Основатель компании Positive Technologies, разрабатывающей решения в области кибербезопасности, Юрий Максимов, вошел в клуб долларовых миллиардеров, сообщает журнал Forbes.
Его состояние превысило отметку в $1 миллиард благодаря стремительному росту стоимости акций компании. С начала текущего года котировки Positive Technologies выросли на 43%, достигнув отметки в 2910 рублей на закрытии торгов 1 апреля.
Юрий Максимов стал третьим российским бизнесменом, который достиг такого уровня благосостояния, заработав свой капитал в сфере программного обеспечения.
Перед ним в этом списке оказались основатель "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский и крупнейший акционер "Группы Астра" Денис Фролов.
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