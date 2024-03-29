Россиянам рассказали, какие риски для финансовой системы несут займы с привязкой к ключевой ставке

Доля выданных бизнесу кредитов с плавающей ставкой подскочила до 50%

1:37 Your browser does not support the audio element. Экономика

Доля кредитов с плавающей ставкой в корпоративном портфеле банков достигла исторического максимума — 49,87% к 1 февраля 2024 года, следует из данных Центробанка. За последний год (с февраля 2023 года) объем выдач таких кредитов увеличился на 5 процентных пунктов, сообщает издание "Известия".

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Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции отметила рост спроса на кредиты с плавающей ставкой. Участники рынка уверены в стабилизации инфляции и ожидают начала смягчения денежно-кредитной политики Центробанка.

Финансовый аналитик Борис Ушерович подчеркнул, что кредитные продукты с привязкой к ключевой ставке могут стать особенно привлекательными в условиях ожидаемого ее снижения. Однако ЦБ выразил опасения по поводу выдачи кредитов населению с переменной ставкой, так как в случае увеличения ключевой ставки они могут подорожать.

На сегодняшний день кредиты для частных лиц с плавающей ставкой практически не предлагаются на рынке. Эксперт Андрей Бархота отметил, что такие продукты могли бы быть полезны для населения при условии сроков свыше 12 месяцев, что избавило бы заемщиков от необходимости рефинансирования в случае изменения ключевой ставки.

Аналитик Инна Солдатенкова предупредила, что некорректная оценка процентных рисков может угрожать как заемщикам, так и банкам, в случае резкого роста ключевой ставки, что может привести к массовым неплатежам по кредитам и угрозе кризиса для банковского сектора.