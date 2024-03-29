Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Надежда Бабкина впервые за долгое время появилась на публике в ярком образе
Healthday: грипп оказался опаснее для мозга, чем COVID
Как бокс влияет на женскую фигуру
Как приготовить чай из бузины для укрепления иммунитета
Сергей Соседов отказался слушать новую песню Аллы Пугачевой
Посадите в саду эритрониум
Актер Юрию Стоянову не нравились первые выпуски "Городка"
Путин призвал заботиться об экологии на Байкале при развитии туризма
Эксперты подсчитали, сколько электромобилей будет в России к 2030 году
Россиянам рассказали, какие риски для финансовой системы несут займы с привязкой к ключевой ставке

Доля выданных бизнесу кредитов с плавающей ставкой подскочила до 50%

1:37
Экономика

Доля кредитов с плавающей ставкой в корпоративном портфеле банков достигла исторического максимума — 49,87% к 1 февраля 2024 года, следует из данных Центробанка. За последний год (с февраля 2023 года) объем выдач таких кредитов увеличился на 5 процентных пунктов, сообщает издание "Известия".

Доля выданных бизнесу кредитов с плавающей ставкой подскочила до 50%
Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции отметила рост спроса на кредиты с плавающей ставкой. Участники рынка уверены в стабилизации инфляции и ожидают начала смягчения денежно-кредитной политики Центробанка.

Финансовый аналитик Борис Ушерович подчеркнул, что кредитные продукты с привязкой к ключевой ставке могут стать особенно привлекательными в условиях ожидаемого ее снижения. Однако ЦБ выразил опасения по поводу выдачи кредитов населению с переменной ставкой, так как в случае увеличения ключевой ставки они могут подорожать.

На сегодняшний день кредиты для частных лиц с плавающей ставкой практически не предлагаются на рынке. Эксперт Андрей Бархота отметил, что такие продукты могли бы быть полезны для населения при условии сроков свыше 12 месяцев, что избавило бы заемщиков от необходимости рефинансирования в случае изменения ключевой ставки.

Аналитик Инна Солдатенкова предупредила, что некорректная оценка процентных рисков может угрожать как заемщикам, так и банкам, в случае резкого роста ключевой ставки, что может привести к массовым неплатежам по кредитам и угрозе кризиса для банковского сектора.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Пугачёва испугалась статуса иноагента? Божена Рынска высказалась о новом посте Примадонны

Журналистка Божена Рынска объяснила, почему Алла Пугачёва так поздно отреагировала на трагедию в "Крокус Сити Холле".

Божена Рынска высказалась о присвоении Пугачёвой статуса иноагента: "Вы за отечество не решайте"
Моторист раскрыл максимально убивающие двигатель автомобиля обороты
Истина о тахометре: какие обороты действительно губительны для вашего авто
Губерниев отреагировал на слова Ирины Винер, которая назвала россиян на ОИ "командой бомжей"
Садальский отказался осуждать Дмитрия Назарова, который написал издевательский стих про "Крокус"
Фрегат "Маршал Шапошников" с "Калибрами" на борту повышает ставки РФ на Ближнем Востоке Любовь Степушова США "рекомендовали" Дании отдать самолёты F-16 Аргентине вместо Украины Дмитрий Плотников Рецепты блинчиков: три варианта на любой вкус Ирина Гусакова
Ранний урожай: когда сеять огурцы на рассаду в теплице
Эффективные методы защиты, которые помогут побороть медведку
Герань начнёт бурно расти всего через пару недель: две капли этого средства творят чудеса — растение преобразится
Герань начнёт бурно расти всего через пару недель: две капли этого средства творят чудеса — растение преобразится
Последние материалы
Главный раздражитель для собаки — хозяин
Никита Кологривый не пришел на "семейный" ужин актеров из сериала "Слово пацана"
Чемпион ОИ Фетисов назвал Томаса Баха "слабеньким фехтовальщиком" и "слабым президентом МОК"
Особенности поведения кошек
Рэпер Моргенштерн* перечислил 12,5 млн рублей семьям пострадавших в теракте в "Крокусе"
Готовим лёгкие мини-чизкейки с апельсином и клюквой
Девушка из США, живущая в одном теле со своим сиамским близнецом, вышла замуж
Фильмы, в которых главные герои — представители самых неожиданных профессий
В России увеличилось число страховых случаев из-за повреждений домов снегом
Житель Греции отсоветовал ездить на два местных острова из-за высоких цен
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников