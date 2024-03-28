Цена на нефть Brent повысилась на фоне ослабления доллара США

Стоимость нефти Brent выросла до $86 за баррель

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно данным, цена на нефть марки Brent увеличилась на 0,57%, достигнув отметки в $86,01 за баррель, как сообщил REX финансовый аналитик компании BitRiver, Владислав Антонов.

Фото: By Flcelloguy, CC BY-SA 3.0

Этот рост цены связан с ослаблением доллара США и усилением геополитических напряженностей как на Ближнем Востоке, так и в Восточной Европе, что вызывает опасения в отношении возможных перебоев в поставках нефти.

Усиление геополитических рисков стало следствием инцидента с запуском ракет хуситами в сторону китайского нефтяного танкера в Красном море. Кроме того, Совет Безопасности ООН не принял резолюцию США о прекращении огня в секторе Газа из-за вето России и Китая.

Недавние атаки на нефтеперерабатывающие заводы в России также способствуют росту цен на нефть из-за возможных перебоев в производстве.