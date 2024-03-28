Цена на нефть Brent повысилась на фоне ослабления доллара США

Согласно данным, цена на нефть марки Brent увеличилась на 0,57%, достигнув отметки в $86,01 за баррель, как сообщил REX финансовый аналитик компании BitRiver, Владислав Антонов.
Этот рост цены связан с ослаблением доллара США и усилением геополитических напряженностей как на Ближнем Востоке, так и в Восточной Европе, что вызывает опасения в отношении возможных перебоев в поставках нефти.
Усиление геополитических рисков стало следствием инцидента с запуском ракет хуситами в сторону китайского нефтяного танкера в Красном море. Кроме того, Совет Безопасности ООН не принял резолюцию США о прекращении огня в секторе Газа из-за вето России и Китая.
Недавние атаки на нефтеперерабатывающие заводы в России также способствуют росту цен на нефть из-за возможных перебоев в производстве.
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