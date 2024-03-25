И снова санкции: платформа "Атомайз" и финтех-компания "Лайтхаус" включены в SDN List

Власти США ввели санкции против российской блокчейн-платформы Atomyze

0:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

Власти США объявили о принятии блокирующих мер в отношении российской блокчейн-платформы Atomyze.

Фото: unsplash.com by Джей Пи Валерий jpvalery is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Devotion

Помимо этого, санкции затронут также финтех-компанию "Лайтхаус". Об этом свидетельствует сообщение, опубликованное Управлением по контролю над иностранными активами.

Также будут ограничены деятельность оператора платформы "Мастерчейн" (ООО "Системы распределенного реестра") и обменного сервиса Netexchange (ООО "Центр обработки электронных платежей").

Это решение является частью широкой кампании санкций, направленной на ограничение доступа к финансовым ресурсам компаний, которые, по мнению США, могут нарушать международные нормы.