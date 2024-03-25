Власти США объявили о принятии блокирующих мер в отношении российской блокчейн-платформы Atomyze.
Помимо этого, санкции затронут также финтех-компанию "Лайтхаус". Об этом свидетельствует сообщение, опубликованное Управлением по контролю над иностранными активами.
Также будут ограничены деятельность оператора платформы "Мастерчейн" (ООО "Системы распределенного реестра") и обменного сервиса Netexchange (ООО "Центр обработки электронных платежей").
Это решение является частью широкой кампании санкций, направленной на ограничение доступа к финансовым ресурсам компаний, которые, по мнению США, могут нарушать международные нормы.
Между рядами чеснока хорошо посадить некоторые культуры. Это решение позволяет объединить чесночную грядку с клумбой и обеспечить взаимную выгоду растений.